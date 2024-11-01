·
main action
James Webb pilla a dos galaxias interactuando y colisionando
El telescopio James Webb, en colaboración con el Chandra X-Ray, capta una espectacular imagen de dos galaxias espirales en medio de una colisión: a la izquierda está IC 2163 y a la derecha NGC 2207.
james
webb
colision
galaxia
astronomia
#1
Gry
Space porn.
#2
Bapho
Recordemos que nuestra Vía Láctea va también en rumbo de colisión con la "cercana" Andromeda, al menos eso parecía.
Ambas son también galaxias en espiral.
#3
davidvsgoliat
No deberíamos utilizar la recnología para meterno cen la vida privada de las galaxias.
