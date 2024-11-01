edición general
James Webb pilla a dos galaxias interactuando y colisionando

El telescopio James Webb, en colaboración con el Chandra X-Ray, capta una espectacular imagen de dos galaxias espirales en medio de una colisión: a la izquierda está IC 2163 y a la derecha NGC 2207.

Space porn.
Recordemos que nuestra Vía Láctea va también en rumbo de colisión con la "cercana" Andromeda, al menos eso parecía.

Ambas son también galaxias en espiral.
No deberíamos utilizar la recnología para meterno cen la vida privada de las galaxias.
