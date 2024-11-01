Jamenei planea huir a Rusia si no se reprimen las protestas [ENG]

El líder supremo, Ali Jamenei, tiene un plan B para huir de Irán a Moscú con un círculo cercano de hasta 20 asistentes y familiares si los disturbios se intensifican y las fuerzas de seguridad desertan o no logran reprimir las protestas, informó The Times el domingo, citando un informe de inteligencia compartido con él. “El 'plan B' es para Jamenei y su círculo más cercano de asociados y familiares, incluido su hijo y heredero aparente designado, Mojtaba”,