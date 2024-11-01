edición general
“Jamás le daré la mano a un hijo de nazi”: Petro denuncia censura de su trino sobre triunfo de Kast en Chile

El presidente Petro cargó en contra del mandatario electo en Chile, José Antonio Kast, criticó su simpatía con Pinochet y se refirió al vínculo de su padre con el nazismo. www.meneame.net/story/michael-kast-investigacion-prueba-padre-candidat

| etiquetas: kast , pinochet , nazi
VFR
Odiador profesional, que odie a los nazis es lógico, pero no a sus hijos que no eligieron de quien nacían
tul
#2 el hijoputa este es nazi por decisión propia y se merece todo ese odio y mucho mas
Meneador_Compulsivo
"El péndulo no vuelve a su lugar porque siempre el pueblo chileno fue progresista; desde lo más profundo del sur oceánico, las flechas de Arauco frenaron a los españoles." xD xD
tic, tac, tic, tac ...
chavi
El hijo sigue los pasos de su padre por elección propia
yarkyark
Defender a Pinochet si es su elección. Lo de hijo de NAZI no.

Nadie elige a sus padres.
VFR
#1 El odio es a cualquier hijo de nazi, no solo a Kast
