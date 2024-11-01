edición general
La izquierda gana en Colombia

La izquierda gana en Colombia  

Colombia acaba de dar un resultado que nadie en la derecha latinoamericana quería ver: el Pacto Histórico de Gustavo Petro se convierte en la primera fuerza política del Senado con más de 4 millones de votos. Han pasado de 3 millones en 2022 a más de 4 en 2026. Eso no es un accidente, es una decisión política.

Autarca #1 Autarca *
Izquierda? Como la española?

www.meneame.net/story/33-ricos-espana-acumulan-mas-riqueza-39-poblacio

Permitanme que desconfíe un poco. Se usa con demasiada ligereza ese término que ningún partido capitalista debería recibir
#3 sarri
#1 Toda la razón. Aunque si comparásemos allí el presidente es exmiembro de un grupo armado (las farc), aquí la "izquierda" montó grupos paramilitares ilegales para perseguir al grupo armado. Quicir, Petro en España habría formado parte de ETA y no del partido que montó el GAL
#5 Leon_Bocanegra
#3 yo creo que sería más acertado decir que Petro aquí formaría parte del GRAPO
pepel #6 pepel
#1 Todos los términos se usa con ligereza; recuerda que Milei es anarcocapitalista y el mismo Trump está consiguiendo la Paz Mundial.
Autarca #7 Autarca *
#6 Y el de "democracia", de los que más

Creo que apenas hay un par de países en el mundo que no se definen a si mismos como "democracia"

Empezando por la República Popular Democrática de Corea del Norte :troll:
#8 Leon_Bocanegra *
#7 Uno es el Vaticano
#2 Leon_Bocanegra *
Se atormenta una vecina
Se avecina una tormenta!
#4 laruladelnorte
Enhorabuena al pueblo colombiano,todo lo que no sea retroceso bienvenido sea.
menéame