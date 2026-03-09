Israel tilda de "extremista" a Mojtaba Jamenei, nuevo líder de Irán

Gideon Saar, el titular del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, ha manifestado este lunes su visión sobre el rumbo que tomará Irán bajo el mando de su nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei. Según el diplomático, el sucesor continuará con las directrices políticas calificadas como «extremistas y dementes» que caracterizaron el mandato de su progenitor, el ayatolá Alí Jamenei, quien falleció el pasado 28 de febrero durante la jornada inaugural de la ofensiva aérea ejecutada por fuerzas de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.