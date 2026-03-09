edición general
Israel tilda de "extremista" a Mojtaba Jamenei, nuevo líder de Irán

Gideon Saar, el titular del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, ha manifestado este lunes su visión sobre el rumbo que tomará Irán bajo el mando de su nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei. Según el diplomático, el sucesor continuará con las directrices políticas calificadas como «extremistas y dementes» que caracterizaron el mandato de su progenitor, el ayatolá Alí Jamenei, quien falleció el pasado 28 de febrero durante la jornada inaugural de la ofensiva aérea ejecutada por fuerzas de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

shake-it #2 shake-it *
Pues mira que es raro que elijan a un extremista cuando has asesinado al anterior líder, que además era su padre, y te has dedicado a bombardear escuelas, desalinizadoras y refinerías. Muy extraño. Sin embargo, Netanyahu, responsable del genocidio gazatí, es un líder moderado y demócrata.
9 K 124
YoSoyTuPadre #13 YoSoyTuPadre
#2 Y a su sobrino, a su madre, a su hermano, a su cuñada, a su... etc.
0 K 14
Cometeunzullo #1 Cometeunzullo
Habló de putas la tacones.
4 K 58
magnifiqus #12 magnifiqus
#1 A ver, autoridad no les falta. Son expertos en el tema.
0 K 10
#5 txelin
Dirían lo mismo aunque hubiesen elegido a Heidi
2 K 37
makinavaja #7 makinavaja
Teniendo en cuenta que Israel y EEUU han matado a su padre, a su mujer y a su hija, me imagino que será tolerante y negociador.... :-D :-D :-D :-D
3 K 37
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
Podría ser moderado, pero matar a su padre, a parte de su familia, bombardear escuelas de niñas varias veces que a su vez te inculpen a ti de ello, bombardear refinerías y desalinizadoras de agua cometiendo en todo eso varios crímenes de guerra, llámame loco, pero si sigue siendo moderado puede ir escribiendo un libro de buena conducta titulado:

Cómo ser un caballero ante la adversidad de la vida
2 K 34
Sergio_ftv #3 Sergio_ftv
El personaje aún no tiene las manos manchadas de sangres y meno por el asesinato de miles y miles de niños. Israel sí, por tanto Israel es un estado exteemista y genocida.
1 K 26
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Y si no lo era, lo será después de asesinar a parte de su familia de manera traicionera.
1 K 23
pitercio #9 pitercio
Han asesinado a su padre a su hermano a su madre y a media familia, debe estar de un buen rollo increíble para negociar cosas.
0 K 19
#10 PerritaPiloto
Iba a decir algo que ya está dicho. Los líderes moderados no emergen cuando elmpais está en una guerra y enfrente tiene a auténticos genocidas que quieren aniquilarles.
1 K 16
Robus #8 Robus
Como si ellos fuesen moderados! :palm: manda huevos! :ffu:
0 K 11
MyNameIsEarl #11 MyNameIsEarl
Te tienes que reír.....
0 K 6

