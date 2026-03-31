Israel suspenderá la compra de armas a Francia [EN]

La decisión se tomó debido a las recientes críticas de Francia hacia Israel, según informó un funcionario del gobierno. Israel detendrá todas las adquisiciones de defensa provenientes de Francia, al tiempo que acusa a París de mantener una postura hostil hacia el país. El Director General del Ministerio de Defensa de Israel, el General de División Amir Baram, hizo el anuncio el martes en Channel 12 News, añadiendo que la decisión forma parte de un esfuerzo más amplio para reducir la cooperación con naciones que tomen medidas contra Israel.