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Israel suspenderá la compra de armas a Francia [EN]

Israel suspenderá la compra de armas a Francia [EN]

La decisión se tomó debido a las recientes críticas de Francia hacia Israel, según informó un funcionario del gobierno. Israel detendrá todas las adquisiciones de defensa provenientes de Francia, al tiempo que acusa a París de mantener una postura hostil hacia el país. El Director General del Ministerio de Defensa de Israel, el General de División Amir Baram, hizo el anuncio el martes en Channel 12 News, añadiendo que la decisión forma parte de un esfuerzo más amplio para reducir la cooperación con naciones que tomen medidas contra Israel.

| etiquetas: francia , israel
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8 comentarios
5 0 0 K 70 actualidad
Huginn #4 Huginn
Si se hiciese un boicot a productos israelíes a nivel de Unión Europea se les acababa rápido tanta tontería.
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#7 CosaCosa
#4 pues esstamos tardando
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omegapoint #3 omegapoint
#1 cojonudo.
1 K 19
#6 soberao
"La decisión se tomó debido a las recientes críticas de Francia hacia Israel, según informó un funcionario del gobierno."
Hombre, que no se pierdan las costumbres y las tradiciones, por favor, por las críticas no, por "antisemitismo", ¡cojones ya!
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azathothruna #8 azathothruna
A ver.
Los zionistas compran armas, siempre y cuando no digan nada en contra del zionismo?
A pesar de que estan a 3 telediarios de que el domo no exista?
Con tanques hechos chatarra por terrucos en libano a mansalva?
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#5 uvi
Israel es ese coche que va en contradirección pitando y haciendo luces con todo el que se cruza.
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#2 CosaCosa
A ver si entendemos de una vez que el mundo funciina por bloques, y el que no se preocupa de su bloque, acaba comido por el resto
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menéame