edición general
17 meneos
18 clics
Israel, refugio de pedófilos

Israel, refugio de pedófilos

Las leyes coloniales de "retorno" y de asentamientos, inherentes al Estado sionista, impiden investigar y castigar a abusadores sexuales, convirtiendo a Israel en un santuario para la pedofilia internacional.

| etiquetas: israel , pedofilia , palestina , infancia
14 3 1 K 127 politica
6 comentarios
14 3 1 K 127 politica
Lenari #2 Lenari
{0x1f514} BULO antisemita

Si hubo casos de pedofilia en el país de origen, la investigación y proceso judicial le corresponden a ese país. No es que "las leyes de retorno" impidan nada, sino que en Israel no se van a poner a juzgar cosas que ocurrieron en Francia. Eso le corresponde a la justicia francesa.

E Israel tiene acuerdos de extradición, igual que cualquier país europeo. De hecho, hay países del entorno donde sería mucho más complicado conseguir una extradición, pero bueno, esos no interesan, no son judíos.
1 K 2
ipanies #3 ipanies
#2 Porque antisemita?? Cuando Trump habla mal de España es un bulo anticatólico?? Además los semitas también son los palestinos.
3 K 46
#4 Albarkas
#3 Porque es el latiguillo que les sale siempre a los mismos. Van en piloto automático.
2 K 43
ingenierodepalillos #6 ingenierodepalillos
#2 Esa afirmación es antimesita.
0 K 11

menéame