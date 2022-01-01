Más de 2.000 solicitudes de extradición con Israel hasta mayo de 2022, la tendencia de pedófilos judíos estadounidenses que se esconden en Israel [ENG]

Datos procedentes de la filtración masiva de correos electrónicos del Ministerio de Justicia israelí por parte de «Anonymous for Justice» —que según se especula provienen de los servicios de inteligencia iraníes— proporcionan un recuento completo, a fecha de mayo de 2022, de las solicitudes legales internacionales entrantes y salientes que involucran al Gobierno israelí. La revisión de los datos indica que el gobierno israelí no ha mostrado la menor disposición a cumplir con las solicitudes de extradición de Estados Unidos.