Más de 2.000 solicitudes de extradición con Israel hasta mayo de 2022, la tendencia de pedófilos judíos estadounidenses que se esconden en Israel [ENG]

Datos procedentes de la filtración masiva de correos electrónicos del Ministerio de Justicia israelí por parte de «Anonymous for Justice» —que según se especula provienen de los servicios de inteligencia iraníes— proporcionan un recuento completo, a fecha de mayo de 2022, de las solicitudes legales internacionales entrantes y salientes que involucran al Gobierno israelí. La revisión de los datos indica que el gobierno israelí no ha mostrado la menor disposición a cumplir con las solicitudes de extradición de Estados Unidos.

CerdoJusticiero #1 CerdoJusticiero *
Por si acaso el estado de Israel no fuera ya la más repugnante y nauseabunda de las mierdas fascistas, resuelta que además es un santuario para pedófilos (siempre y cuando sean judíos y yankis).

sotillo #3 sotillo
#1 Peor es que estuvieran por nuestras calles
#1 Acuérdate de las manifestaciones a favor de soldados detenidos por violar prisioneros palestinos.
smilo #2 smilo
Que magnífico país para vivir, lleno de hijos de puta, pedófilos y lo peor de la sociedad. A ver si el mundo entera los aíslan y se queden ahí en el territorio robado de por vida, nos harían al resto del mundo un favor
security_incident #5 security_incident
#2 Hay un lugar mejor para ellos. La mítica Atlántida.
victorjba #8 victorjba
#5 Mejor algo real: las puertas del infierno  media
loborojo #6 loborojo *
Lo que estarán haciendo esos desalmados en Palestina siendo impunes
El Mundo Libre.

