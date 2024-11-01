Israel, primer país en reconocer la república independiente de Somalilandia

"Esta declaración se inscribe en el espíritu de los Acuerdos de Abraham firmados por iniciativa del presidente Trump", ha señalado la oficina de Netanyahu en el anuncio. En el comunicado, se explica que el gobernante había conversado con el presidente de este país del Cuerno de África y que Israel planea de inmediato ampliar "la cooperación en los ámbitos de la agricultura, la salud, la tecnología y la economía", informa la agencia Efe.