edición general
9 meneos
32 clics
Israel, primer país en reconocer la república independiente de Somalilandia

Israel, primer país en reconocer la república independiente de Somalilandia

"Esta declaración se inscribe en el espíritu de los Acuerdos de Abraham firmados por iniciativa del presidente Trump", ha señalado la oficina de Netanyahu en el anuncio. En el comunicado, se explica que el gobernante había conversado con el presidente de este país del Cuerno de África y que Israel planea de inmediato ampliar "la cooperación en los ámbitos de la agricultura, la salud, la tecnología y la economía", informa la agencia Efe.

| etiquetas: israel , reconoce , independencia , somalilandia
8 1 1 K 96 actualidad
9 comentarios
8 1 1 K 96 actualidad
johel #2 johel *
Van a dar cobertura legal a un pais inventado para deportar legalmente a los supervivientes que quedan de una invasion hostil, ilegal y contraria a todas las leyes internacionales perpetrada por otro estado inventado, circulen, todo bien.
8 K 101
#6 casicasi
#2 Un país inventado, inventando otro país.

Donde había un problema, ahora tenemos dos.
1 K 23
Aokromes #7 Aokromes
#2 bueno, Somalilandia declaro su independencia en 1991, como ucrania :troll:
0 K 10
#3 Piscardo_Morao
Y siguen sin reconocer al que tendrían que reconocer y parar de una vez el genocidio de Palestina.
3 K 42
frankiegth #4 frankiegth *
#3. Lo que transforma esta "noticia" en totalmente irrelevante.
0 K 12
jm22381 #1 jm22381
Cuantos más paisitos más manejables y manipulables para ellos...
0 K 20
estemenda #8 estemenda
Estarán buscando plan B por si al final nukean Palestina :tinfoil:
0 K 12
Noctuar #9 Noctuar
El Dios al que rinde culto a Abraham parece más bien el Diablo.
0 K 11
#5 apsilon
Probablemente en unos dias Etiopia tambien reconozca Somalilandia, ya que hace poco hicieron un acuerdo para que Etiopia tuviera pierto en el mar Rojo
0 K 7

menéame