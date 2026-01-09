Israel mata en Gaza a 13 palestinos, entre ellos cinco niños

Israel ha matado a al menos 13 palestinos en Gaza, incluidos cinco niños, en diversos ataques lanzados desde el jueves por la mañana, según los datos recopilados de la morgues en la Franja por los informadores gazatíes y compartidos en una plataforma común. Los ataques, que han causado “múltiples heridos”, llegaron después de que Israel reportara ayer el lanzamiento de un proyectil desde la Franja, pero que cayó a unos centenares de metros dentro del territorio gazatí, y lo calificara de violación del alto el fuego...