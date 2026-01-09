edición general
37 meneos
27 clics
Israel mata en Gaza a 13 palestinos, entre ellos cinco niños

Israel mata en Gaza a 13 palestinos, entre ellos cinco niños

Israel ha matado a al menos 13 palestinos en Gaza, incluidos cinco niños, en diversos ataques lanzados desde el jueves por la mañana, según los datos recopilados de la morgues en la Franja por los informadores gazatíes y compartidos en una plataforma común. Los ataques, que han causado “múltiples heridos”, llegaron después de que Israel reportara ayer el lanzamiento de un proyectil desde la Franja, pero que cayó a unos centenares de metros dentro del territorio gazatí, y lo calificara de violación del alto el fuego...

| etiquetas: palestina , genocidio , israel
31 6 0 K 259 actualidad
6 comentarios
31 6 0 K 259 actualidad
ingenierodepalillos #4 ingenierodepalillos
¡Qué valientes! Han vencido a cinco niños y ocho adultos civiles, no me extraña que Tarantino se mudase a Tel Aviv; si lo que me flipase fueran la ultraviolencia desmedida y los tarados sin moral, también me parecería un destino muy sugerente.
5 K 73
Spirito #6 Spirito *
#4 Son psicópatas. No puedo entender otra cosa. Es no me cabe en la cabeza.

Nadie con un poco de humanidad y empatía puede hacer algo así, después de que el mundo entero gritara contra esa barbarie que ya está documentada.

Aunque nos duele, porque duele, no debemos olvidar que tras todo eso está EEUU e Israel principalmente.
1 K 26
rutas #2 rutas
... tiempo después, el sionismo seguía siendo un nido de psicópatas genocidas...
4 K 62
A.more #3 A.more
Siguen asesinando y el mundo no hace na da
4 K 62
YSiguesLeyendo #5 YSiguesLeyendo
hace sólo unos meses, el titular habría sido, por ejemplo: "Mueren x palestinos en una operación de las fuerzas armadas israelíes"... el clamor social en todo el mundo es lo único que ha conseguido que el periodismo decente acabe llamando a las cosas por su nombre "Israel mata..."; se empieza por llamar a las cosas por su nombre, sin eso nada se puede hacer
1 K 33
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Hamas no ha reivindicado este lanzamiento. “En respuesta al lanzamiento fallido realizado ayer (jueves) desde la zona de la ciudad de Gaza hacia el territorio del Estado de Israel, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet llevaron a cabo ataques selectivos contra terroristas e infraestructuras terroristas de la organización terrorista Hamás en el sur y el norte de la Franja de Gaza”, afirmaron en una declaración conjunta los portavoces de las FDI y del Shin Bet.
0 K 20

menéame