Israel intensifica su ofensiva en Cisjordania tras el alto el fuego

Aunque la guerra en Gaza se detuvo oficialmente gracias al acuerdo de alto el fuego liderado por Trump, en realidad, la matanza de palestinos no ha cesado. En Cisjordania, la guerra de Israel contra los palestinos continúa con la misma intensidad que inmediatamente después del 7 de octubre de 2023. La intensificación de las incursiones israelíes en pueblos y ciudades palestinas no ha remitido, al igual que la expansión de los asentamientos israelíes y las restricciones a la libertad de movimiento de los palestinos.
| etiquetas: israel , intensifica , ofensiva , cisjordania , alto el fuego , genocidio
El acuerdo de paz es una cortina de humo para parar las manifestaciones y la presión internacional..eso se sabia desde el minuto 1. Lo mejor de estos días son los memes de "gente" diciendo que los zurdos no quieren la paz..y eso lo dice gente que se la sudaba la matanza.
israel sigue con su plan genocida