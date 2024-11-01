Israel exige a Polonia tomar medidas contra un diputado por portar una bandera israelí con una esvástica

La Embajada de Israel en Varsovia, la capital de Polonia, ha exigido este miércoles a las autoridades polacas "tomar medidas" contra un diputado por portar una bandera israelí en la que aparecía dibujada una esvástica durante un discurso ante el hemiciclo, un acto que las autoridades israelíes consideran una "mancha moral".
| etiquetas: nazis , sionismo , israel , polonia , ue
La historia que conmueve... a cada vez menos gente. Entre el abuso de rasgarse las vestiduras gritando "antisemitismo" ante cualquier crítica y sus incesantes agresiones, asesinatos y crímenes, sólo se van a quedar a su lado los más miserables.
¿En qué puedo ayudarte?