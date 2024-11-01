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Israel exige a Polonia tomar medidas contra un diputado por portar una bandera israelí con una esvástica

La Embajada de Israel en Varsovia, la capital de Polonia, ha exigido este miércoles a las autoridades polacas "tomar medidas" contra un diputado por portar una bandera israelí en la que aparecía dibujada una esvástica durante un discurso ante el hemiciclo, un acto que las autoridades israelíes consideran una "mancha moral".

| etiquetas: nazis , sionismo , israel , polonia , ue
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
ingenierodepalillos #2 ingenierodepalillos
Espero que tomen medidas y copien fielmente la bandera propuesta por el diputado polaco.
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MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
"Mientras los supervivientes del Holocausto marchan hoy en Auschwitz, este vil acto antijudío resulta especialmente repugnante. El apoyo de otros políticos a este acto no hace más que agravar la vergüenza", recoge el texto.

La historia que conmueve... a cada vez menos gente. Entre el abuso de rasgarse las vestiduras gritando "antisemitismo" ante cualquier crítica y sus incesantes agresiones, asesinatos y crímenes, sólo se van a quedar a su lado los más miserables.
4 K 69
#3 txepel
Curioso cómo los que matan niños, violan prisioneros y exilian a millones se pasan el día con “la moral” en la boca.
4 K 62
Ripio #6 Ripio
Hola, soy Streisand.
¿En qué puedo ayudarte?
2 K 52
pitercio #5 pitercio
Han tardado ¿no? Se están despistando o igual se les acumula el trabajo.
1 K 30
capitan__nemo #10 capitan__nemo
Medidas contra israel, el genocidio, los crimenes de guerra y el resto de crimenes que estan cometiendo.
0 K 16
duende #9 duende
¿Qué quieren?, ¿que lo gaseen?
0 K 13
#4 Sacapuntas *
Está bien que protesten. Pero deberían hacer eso mismo en Gaza, Cisjordania, Siria, Líbano e Irán. ¿Qué será lo siguiente? ¿Tomar medidas "unilaterales"?
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#8 omega7767
no le llames nazi al nazi que le molesta
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#1 hackerman
Que alguien llame a la buambulancia nazi one more time...
0 K 8

menéame