Israel deroga ley que impide comprar tierra en Cisjordania

El Gobierno israelí aprobó este domingo (08.02.2026) dejar sin efecto una ley jordana que impide a las personas no árabes comprar tierras en Cisjordania, una norma que tradicionalmente ha obstaculizado que los colonos israelíes hayan podido adquirir inmuebles en este territorio palestino ocupado por Israel. El ministro de Finanzas, el colono y radical Bezalel Smotrich, junto con el ministro de Defensa, Israel Katz, informaron que esta es una de las medidas aprobadas en el Gabinete Político y de Seguridad del ejecutivo de Benjamin Netanyahu...