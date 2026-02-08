edición general
Israel deroga ley que impide comprar tierra en Cisjordania

El Gobierno israelí aprobó este domingo (08.02.2026) dejar sin efecto una ley jordana que impide a las personas no árabes comprar tierras en Cisjordania, una norma que tradicionalmente ha obstaculizado que los colonos israelíes hayan podido adquirir inmuebles en este territorio palestino ocupado por Israel. El ministro de Finanzas, el colono y radical Bezalel Smotrich, junto con el ministro de Defensa, Israel Katz, informaron que esta es una de las medidas aprobadas en el Gabinete Político y de Seguridad del ejecutivo de Benjamin Netanyahu...

#2 Setis
Ahora los israelíes van a pagar por las tierras? Eso sí es novedad.
3
nemeame #5 nemeame
#2 Será para que paguen el IBI de las tierras que usurpan. Las balas con las que los genocidas matan niños no son gratis
0
BastardWolf #6 BastardWolf *
#2 se la compraran a colonos que previamente la habran robado. A ver si te crees que ese dinero se lo van a pagar a palestinos...

O bajo amenazas, obligaran a los palestinos a venderlas regaladas
0
antesdarle #7 antesdarle
#2 no creo que ese dinero vaya a los palestinos precisamente
0
Veelicus #4 Veelicus
Esta claro que son los siguientes.
0
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
Leí "Israel droga”.
0
Andreham #1 Andreham
...¿Israel ha dejado sin efecto una ley de otro país?
0

