La isla iraní de Kharg ha sido blanco de varios ataques. El puente ferroviario de Kashan también fue alcanzado

Según las informaciones difundidas por medios iraníes, la isla de Kharg habría sido objetivo de varios ataques, mientras que un bombardeo habría alcanzado también un puente ferroviario en Kashan, causando víctimas mortales e interrumpiendo una vía logística relevante.
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Seguramente ya estaran todos escondidos en bunqueres.
Bueno todos no... ya sabemos como va esto, a los bunqueres solo dejan entrar a los elegidos.
PD: Si yo viviese en Israel, y no me dejaran entrar en un búnker, me dedicaría, una vez estuviese toda la "gente de bien" dentro, a tapiarles la entrada desde fuera con cemento y ladrillos, así como los conductos de aire.