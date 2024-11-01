edición general
21 meneos
122 clics
Irán pinta helicópteros en el suelo para engañar a satélites y drones enemigos

Irán pinta helicópteros en el suelo para engañar a satélites y drones enemigos

Según análisis recientes, Irán habría utilizado pinturas a gran escala en el suelo que imitan helicópteros y otros equipos militares para confundir ataques aéreos enemigos. La idea es sencilla: desde el aire o a través de sensores, el dibujo puede parecer un objetivo legítimo. Si el adversario decide atacarlo, habrá gastado una munición extremadamente cara… contra algo que cuesta apenas unos céntimos en pintura.

| etiquetas: irán , engaño , pinturas
17 4 1 K 258 actualidad
14 comentarios
17 4 1 K 258 actualidad
Connect #1 Connect
En la guerra de Irak alguien dijo que Sadam Hussein había desplegado un buen número de tanques inflables para hacer creer a Bush lo que no había. Y oye, si aquello la gente se lo creyó, hoy alguien ha pensado que una pintada en el suelo también puede tener un buen clickbait.
1 K 27
Pertinax #4 Pertinax *
#1 El uso de señuelos falsos de armas existe desde la IIGM. Quizás antes, alguien sabrá del tema.
2 K 44
#7 DotorMaster
#4 eso debe ser tan viejo como la guerra misma
2 K 34
Pertinax #8 Pertinax *
#7 Eso me parece, aunque me refería a los tanques, que son más recientes.
0 K 20
devil-bao #12 devil-bao
#7 El arte de la guerra se basa en el engaño.
1 K 20
reithor #11 reithor
#4 ¿El caballo de Troya?
0 K 11
Sr.No #14 Sr.No
#1 lo de los tanques de cartón es un clásico desde la IIWW

www.bbc.com/mundo/vert-cul-56324307
0 K 13
Cantro #3 Cantro
Los iraníes están recolectando mucha información acerca de cómo engañar a drones en Ucrania

Si esto es cierto, que no lo sé, tampoco me extrañaría
1 K 19
#10 Robe7064
#3 Los ucranianos y los rusos han hecho de todo en señuelos y los iraníes proveen los Shahed p0ara los rusos, así que saben del tema desde los dos lados.
0 K 8
Cantro #5 Cantro *
#_5 nunca he visto aspas tan bien amortiguadas que ni vibran cuándo una explosión afecta a la carlinga
0 K 11
#6 cocococo *
Unos céntimos de pintura será en Irán. Aquí en el pueblo pintaron un carril bici y costó una fortuna. No sé si algunos políticos se llevaron algo o si le compraron la pintura a precio de oro a algún amigo, no sé.
0 K 7
#13 nach_et
Aquí pintaban olivos para obtener subvenciones...
0 K 7
#2 pozz
En larazon no son mas tontos por que no entrenan.
x.com/Indian_Bronson/status/2029218252971258237

Y no, no es un helicoptero pintado, es un helicoptero de verdad destruido por una bomba pequeña.
3 K -25

menéame