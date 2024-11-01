Irán pinta helicópteros en el suelo para engañar a satélites y drones enemigos

Según análisis recientes, Irán habría utilizado pinturas a gran escala en el suelo que imitan helicópteros y otros equipos militares para confundir ataques aéreos enemigos. La idea es sencilla: desde el aire o a través de sensores, el dibujo puede parecer un objetivo legítimo. Si el adversario decide atacarlo, habrá gastado una munición extremadamente cara… contra algo que cuesta apenas unos céntimos en pintura.
| etiquetas: irán , engaño , pinturas
Si esto es cierto, que no lo sé, tampoco me extrañaría
Y no, no es un helicoptero pintado, es un helicoptero de verdad destruido por una bomba pequeña.