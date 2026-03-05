·
39
meneos
52
clics
Irán niega que haya disparado un misil hacia Turquía
Las Fuerzas Armadas de Irán niegan que hayan disparado un misil hacia territorio de Turquía, según una declaración difundida por los medios de comunicación estatales en la madrugada de este jueves
|
etiquetas
:
falsa
,
bandera
,
iran
33
6
0
K
315
actualidad
15 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
ansiet
¿Falsa bandera?
3
K
59
#3
lameiro
#1
Y más que vamos a ver, el MOSSAD y la CIA van a hacer lo imposible para implicarnos en la guerra. Ojito a los atentados "islamistas"
9
K
101
#7
Sinyu
#3
Por que quieren a Turquía en el ajo, no sería mas sensato utilizar a los del Azerbaiyán que ya les tienen ganas y reclaman territorios iranies?
0
K
9
#13
lameiro
#7
No quieren a Turquía, quieren a la OTAN.
0
K
10
#8
mmlv
#1
Bastante probable, viniendo de EEUU e Israel podemos esperar cualquier cosa, ya han demostrado sobradamente que no respetan reglas ni convenciones de ningún tipo, todo vale
2
K
43
#2
Piscardo_Morao
Apesta a ataque de falsa bandera para arrastrar a toda la OTAN a la guerra ilegal y criminal del engendro naranja y su amigo el genocida.
5
K
50
#12
ochoceros
#2
Es que los iraníes de tirar algo lo hacen por decenas para la saturación de las contramedidas.
Otra cosa es los que tirarían un único misil por ser """ahorradores""" (tacaños)
0
K
12
#14
oceanon3d
#2
El hdp lacayo de Rutte esta haciendo lobie para meter a saco a la OTAN en el conflicto sionista ... que las bombas son caras coño y hasta EEUU tiene limites.
Yo apostaria por creer a los iranís, ataque de falsa bandera ... ¿se nos olvida ya el oleoducto ruso destruido "por Putin" al comienzo de la guerra con Ucrania? ¿somos borregos o que?.
1
K
17
#9
aupaatu
*
A Irán está claro que no le interesa que la OTAN entre en la guerra, pero curiosamente a Israel y EEUU si.
Pero el Mossad es un especialista en remover avisperos desde su creación.
Me da que a ningun estratega militar de la galaxia se tomaría está decisión en la situación de Iran
4
K
49
#4
haprendiz
Cuando pase algo "raro", preguntémonos quién sale más beneficiado del asunto.
Qui prodest
, que decían los romanos, perros viejos con mucha calzada.
3
K
37
#15
oceanon3d
#4
¿No nos acordamos ya del Nord Stream "destruido por Putin"?
0
K
8
#6
YoSoyTuPadre
*
Es bueno recordar que fué interceptado en la costa según los propios turcos, quien quiera coger un mapa...
1
K
18
#11
luckyy
No sé que podría tener en contra Irán respecto a Turquía pero quien sí a amenazado hace unos días a Turquía ha sido Israel, que tambien le molesta para sus expansiones genocidas.
0
K
11
#5
Sinyu
Así pues ¿hay un órgano que centraliza las decisiones y dirige las acciones bélicas en IIrân o son autónomos como dijo el ministro de exteriores?
0
K
9
#10
Enésimo_strike
#5
el comunicado es del ministerio de defensa, pero las fuerzas de misiles no son del ejército sino de la Guardia Revolucionaria.
0
K
13
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
