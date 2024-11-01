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Irán niega la afirmación de Trump sobre la transferencia de uranio a Estados Unidos [ENG]

Irán niega la afirmación de Trump sobre la transferencia de uranio a Estados Unidos [ENG]

Irán ha negado la afirmación del presidente Trump de que transferirá uranio enriquecido a Estados Unidos, según Al Jazeera. Las probabilidades de que Irán acepte poner fin al enriquecimiento de uranio antes del 30 de abril se sitúan en un 47% de “sí”, frente al 35% de ayer, aunque siguen siendo inestables debido a esta negativa. El mercado sobre si Irán pondrá fin al enriquecimiento de uranio antes del 30 de abril ha subido tras recientes titulares optimistas, pero la declaración de Irán contradice directamente esa premisa.

| etiquetas: iran , uranio , trump
5 1 0 K 85 actualidad
7 comentarios
5 1 0 K 85 actualidad
sorrillo #2 sorrillo
¿Aún queda alguien que se crea lo que dice Trump?
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capitan__nemo #6 capitan__nemo
#2 Todos los medios que se hacen eco de sus tonterias sin poner en esas noticias un aviso o un disclaimer que indique que Trump puede decir una cosa y la contraria hasta en la misma conversacion.

Y algunos de los que leen esos medios con noticias de trump sin el aviso.

Hay que poner un aviso como el que dice "el tabaco mata" pero con el aviso "Trump miente"
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#1 Grahml *
Se refieren a esto:

Trump dice que recuperará todo el uranio enriquecido iraní y lo llevará a EEUU
www.eldiario.es/internacional/guerra-iran-ultima-hora-ataque-eeuu-e-is
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Tertuliano_equidistante #7 Tertuliano_equidistante
#1 Recuperará como sinónimo de “robará”? Porque solo se puede recuperar lo que ya era tuyo.
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pepel #4 pepel
Ya estamos acostumbrados.
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#3 Sacapuntas
Qué obsesión tiene el zanahorio con el material radiactivo. Que se lo pida a sus amigos sionistas. El mundo dormirá mejor.
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#5 guuilesmiz *
#3 porque los genocidas quieren poder tirarles una atómica a Irán sin tener represalias
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menéame