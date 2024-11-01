Irán niega la afirmación de Trump sobre la transferencia de uranio a Estados Unidos [ENG]

Irán ha negado la afirmación del presidente Trump de que transferirá uranio enriquecido a Estados Unidos, según Al Jazeera. Las probabilidades de que Irán acepte poner fin al enriquecimiento de uranio antes del 30 de abril se sitúan en un 47% de “sí”, frente al 35% de ayer, aunque siguen siendo inestables debido a esta negativa. El mercado sobre si Irán pondrá fin al enriquecimiento de uranio antes del 30 de abril ha subido tras recientes titulares optimistas, pero la declaración de Irán contradice directamente esa premisa.