Irán ironiza sobre la desclasificación de archivos OVNI en EEUU  

La Embajada de Irán en Sudáfrica ha reaccionado con ironía al anuncio de la publicación de documentos previamente clasificados sobre objetos voladores no identificados (OVNI) por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos, una medida impulsada tras una orden del presidente estadounidense, Donald Trump.
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Se supone que era de 2025, escuché un vídeo y conforme pasaban los minutos las cosa se tornaba cada vez más bizarra. Nombro guerra civil en usa desórdenes en países escasez … invasión alienígena que en el relato acaba siendo alienígenas falsos
Bueno. Creo que voy a tener que releer esa noticia y ver ese vídeo porque no se si todo esto parece que empiece a conectar de alguna extraña manera
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