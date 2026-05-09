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Irán ironiza sobre la desclasificación de archivos OVNI en EEUU

Irán ironiza sobre la desclasificación de archivos OVNI en EEUU  

La Embajada de Irán en Sudáfrica ha reaccionado con ironía al anuncio de la publicación de documentos previamente clasificados sobre objetos voladores no identificados (OVNI) por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos, una medida impulsada tras una orden del presidente estadounidense, Donald Trump.

| etiquetas: ovni , trump , desclasificación , irán
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
txillo #4 txillo
Irán iraniza, querrá decir. Vale, ya me voy.
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vRom #6 vRom
#4 eres tremendamente iránico.
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D303 #9 D303
#4 No te vayas para la horas que son, quédate que estamos todos igual. :->
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#2 Toponotomalasuerte
No se puede dar más vergüenza. Y esta puta mierda era el faro de la humanidad....
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Lamantua #3 Lamantua
No reírse de la discapacidad. :troll:
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alfon_sico #7 alfon_sico
Hace unas semanas salió una noticia de un post en un foro de 4chan que daba una profecía sobre la guerra de iran y lo que iba a pasar posteriormente

Se supone que era de 2025, escuché un vídeo y conforme pasaban los minutos las cosa se tornaba cada vez más bizarra. Nombro guerra civil en usa desórdenes en países escasez … invasión alienígena que en el relato acaba siendo alienígenas falsos

Bueno. Creo que voy a tener que releer esa noticia y ver ese vídeo porque no se si todo esto parece que empiece a conectar de alguna extraña manera
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pitercio #8 pitercio *
#7 la profecía era de un maga de 2016-2022. Con una nube de ideas y datos reales e hipótesis muy locas pero indudablemente posibles. Básicamente mezclaba dominio tecnocrático, imperialismo, dominio comercial y sobre todo control social. Concluía algo así como que en la humanidad sobra gente y van a eliminarla. Aquí hay un trozo del hilo por si quieres tirar de él.
archive.4plebs.org/pol/thread/500463678/#500465600
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Bhuvaya #10 Bhuvaya
#8 pfff qué de delirios cienciaficcionistas xD xD xD
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Cantro #5 Cantro
Visto el panorama, no me extrañaría que entre estos papeles desclasificados también hubiesen ciertos nombres conocidos...
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menéame