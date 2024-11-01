Irán exige a cinco países de Oriente Próximo indemnizaciones por los ataques desde su territorio

El Ministerio de Exteriores de Irán ha reclamado este lunes a Bahréin, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Jordania que cesen "sus actos internacionalmente ilícitos de permitir que sus territorios sean utilizados" por sus agresores, en alusión a Estados Unidos y sus operaciones militares en la ofensiva sorpresa lanzada junto a Israel, y a "reparar íntegramente el daño causado" por estos ataques.