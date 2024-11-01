Irán exige a cinco países de Oriente Próximo indemnizaciones por los ataques desde su territorio

El Ministerio de Exteriores de Irán ha reclamado este lunes a Bahréin, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Jordania que cesen "sus actos internacionalmente ilícitos de permitir que sus territorios sean utilizados" por sus agresores, en alusión a Estados Unidos y sus operaciones militares en la ofensiva sorpresa lanzada junto a Israel, y a "reparar íntegramente el daño causado" por estos ataques.
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Están a tiempo aún de tener un futuro esas petro-monarquías y, ya que fardán de mucho dinero, ahora que paguen por apoyar ataques a un país "hermano".
Sea Irán un "régimen" o no ha sido atacado sin provocación alguna. Y los demás sátrapas de la zona se frotaban las manos con el yanki haciendo el trabajo sucio por ellos como una espacie de genio friki de la lampara cumpliendo sus deseos.