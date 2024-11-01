Irán exige acción internacional tras ataques a hospitales y escuelas [Eng]

Las autoridades de Teherán han pedido acción internacional y solidaridad después de que varios hospitales y escuelas se vieran afectados por ataques aéreos de Estados Unidos e Israel(..) El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, dijo el lunes que los dos países “siguen atacando indiscriminadamente zonas residenciales, sin perdonar ni hospitales, ni escuelas, ni instalaciones de la Media Luna Roja, ni monumentos culturales”.