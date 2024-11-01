Irán exige acción internacional tras ataques a hospitales y escuelas [Eng]

Las autoridades de Teherán han pedido acción internacional y solidaridad después de que varios hospitales y escuelas se vieran afectados por ataques aéreos de Estados Unidos e Israel(..) El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, dijo el lunes que los dos países “siguen atacando indiscriminadamente zonas residenciales, sin perdonar ni hospitales, ni escuelas, ni instalaciones de la Media Luna Roja, ni monumentos culturales”.
| etiquetas: irán , israel , eeuu , hospitales , escuelas , guerra
O se establecen cordones sanitarios o Europa y sus culturas se va a la mierda muy pronto, todo, y con ella lo que algunos llaman "democracia".
De lo poco mínimamente decente que… » ver todo el comentario
No cuentan
El tiempo vital de la humanidad es demasiado valioso, para tanto desecerebrado, ególatra y psicópata.
¿Para esto la evolución desarrolló a un ser tan complejo como el ser humano?
Porque pedir a los del "mundo libre" a esos con infulas de democracia y libre mercado, no vale la pena
China se lleva fatal con los musulmanes
El primer ministro indio visito Israel la semana pasada y abrazos y besos con neta.
Rusia, con lo suyo en ucrania ya tiene bastante.
Pakistán es aliado de EEUU y está muy entretenido con los talibanes.
¿De verdad te crees que lo de este ataque de Trump y su amigo sionista genocida es por los derechos humanos de los irais? ... No hace ni tres meses de lo de Venezuela (no les importa la dictadura solo que el dictador no sea de los suyos) y vienes a vender esa tontería aquí? ...
En fin amigo ... Lee más, y sobre todo más variado, que se te ven las costuras.
Abrira telediarios mañana tarde y noche