Irán exige acción internacional tras ataques a hospitales y escuelas [Eng]

Las autoridades de Teherán han pedido acción internacional y solidaridad después de que varios hospitales y escuelas se vieran afectados por ataques aéreos de Estados Unidos e Israel(..) El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, dijo el lunes que los dos países “siguen atacando indiscriminadamente zonas residenciales, sin perdonar ni hospitales, ni escuelas, ni instalaciones de la Media Luna Roja, ni monumentos culturales”.

manzitor
La comunidad internacional dejó vendida a Gaza en una masacre cruel en inmisericorde sin posibilidad de nada. Harán lo propio con Irán
Tronchador.
#1 Irán tiene petroleo, puede que haya otra "comunidad internacional" interesada en que Irán sobreviva.
Barriales
#1 ni lo dudes. Pero tampoco dudes, que tarde o temprano esto cambiará.
Mustela
Está habiendo una masacre en Oriente Medio con la colaboración absoluta y sin medias tintas de EEUU. Si yo ahora mirase por una ventana a 5 años vista con el rumbo que lleva la UE actualmente el panorama es verdaderamente jodido.

O se establecen cordones sanitarios o Europa y sus culturas se va a la mierda muy pronto, todo, y con ella lo que algunos llaman "democracia".
Supercinexin
#3 Europa no tiene moralidad ninguna. En general Occidente entero la ha perdido ya hace muchísimo tiempo. Sólo quedan fachas de mierda blancos del espectro político desde el Liberalismo al Fascismo tirándose heces los unos a los otros y ladrando cada uno en su idioma, unos que si los wokes, otros que si el perroSanxe, otros que si los inmigrantes, otros que si los del Sur unos vagos... para al final irse corriendo a hacer negocios los unos con los otros.

De lo poco mínimamente decente que…   » ver todo el comentario
guillersk
#5 ¿ Tu no eres blanco? o_o
azathothruna
#9 Yo no
guillersk
#11 que no te devolvemos el oro!!
AntiTankie
#3 ¿Te refieres a los miles de civiles en Irán masacrados por los ayatolás?
ElenaCoures1
#18 Esos no sirven para criticar a USA
No cuentan
AntiTankie
#3 ¿Te refieres a los miles de civiles asesinados por los ayatolás?
AntiTankie
#_1 ¿Recuerdas a los miles de iraníes masacrados por los ayatolás?
3 K 32
AntiTankie
#_1 La comunidad internacional dejó vendida a los civiles iranies en una masacre cruel en inmisericorde sin posibilidad de nada. Harán lo propio con Irán (arreglado)
Dedalos
Tiene que pasar algo extraordinario para que esto cambie y espero que sea pronto.

El tiempo vital de la humanidad es demasiado valioso, para tanto desecerebrado, ególatra y psicópata.

¿Para esto la evolución desarrolló a un ser tan complejo como el ser humano?
azathothruna
Mejor pedirle a Rusia o China, o india, o pakistan, o a los talibanes ya puestos.
Porque pedir a los del "mundo libre" a esos con infulas de democracia y libre mercado, no vale la pena
guillersk
#2
China se lleva fatal con los musulmanes
El primer ministro indio visito Israel la semana pasada y abrazos y besos con neta.
Rusia, con lo suyo en ucrania ya tiene bastante.
Pakistán es aliado de EEUU y está muy entretenido con los talibanes.
sotillo
#8 Un poco tontos los pakis ¿Quien se cree que les ha dejado armas y municiones a los talibanes para que les jodan
pitercio
Los agresores han hecho bueno a Irán con el salvajismo criminal.
AntiTankie
#7 lo dudo mucho
oceanon3d
#19 Te creo en eso de que no dudas nada ... el que no tiene ni idea de nada no tiene dudas.

¿De verdad te crees que lo de este ataque de Trump y su amigo sionista genocida es por los derechos humanos de los irais? ... No hace ni tres meses de lo de Venezuela (no les importa la dictadura solo que el dictador no sea de los suyos) y vienes a vender esa tontería aquí? ...

En fin amigo ... Lee más, y sobre todo más variado, que se te ven las costuras.
AntiTankie
#20 Los derechos humanos son lo último en lo que piensan Trump y el sociópata israelí.
chavi
Bueno, reaccionará como a Irán se le ocurra hacer lo mismo....

Abrira telediarios mañana tarde y noche
AntiTankie
#22 Irán ya masacró a miles de civiles sin problema.
lordban
Si algo no son los ataques estos es indiscriminados. Ni están bombardeando con bombas bobas a peso ni con artillería barata, cada misil que tiran vale una millonada, y por tanto tienen un objetivo preestablecido de alto valor. No se van a gastar 2 millones para destruir una escuela sin valor que además les da mala propaganda. Si disparan ahí es que hay personas o material que están usando el lugar de parapeto. Otro tema es decir que aún con objetivos militares en mente el asumir este tipo de colaterales es malvado, pero indiscriminados no son.
veratus_62d669b4227f8
La comunidad internacional ya no existe.
