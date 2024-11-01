Irán espera una inminente invasión terrestre de EEUU: "Jamás aceptaremos la humillación"

La ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán entra en su quinta semana con un nuevo frente abierto: el de los hutíes de Yemen, que el sábado anunciaron su entrada efectiva en el conflicto. Ante el creciente temor a una guerra regional más extensa, Irán ya da por hecho una inminente incursión de tropas estadounidenses en su territorio al denunciar que Washington habla en público de negociaciones, pero "en secreto" planea un ataque terrestre.