edición general
4 meneos
1 clics
Irán ejecuta a otro preso por participar en las protestas contra el Gobierno: es el séptimo en tres semanas

Irán ejecuta a otro preso por participar en las protestas contra el Gobierno: es el séptimo en tres semanas

Las autoridades iraníes ejecutaron este lunes a un preso condenado por su participación en las protestas de enero, el séptimo en las últimas semanas, en medio de una intensificación de los ahorcamientos de presos políticos. "Alí Fahim, uno de los elementos de los enemigos implicados en los disturbios terroristas de enero que había atacado instalaciones militares con el objetivo de apoderarse de armas, fue ejecutado tras la revisión del caso y la confirmación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo", informó la agencia Mizan, del Poder Ju

| etiquetas: irán , ahorcamiento , ejecución
3 1 1 K 33 actualidad
2 comentarios
3 1 1 K 33 actualidad
smilo #1 smilo
Que no digo que esté bien ejecutar presos, pero que maten cientos o miles de personas a base de misilazos parece que importa mucho menos.
0 K 11

menéame