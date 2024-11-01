Irán confirma que no mantendrá conversaciones con EE. UU. el miércoles (EN)

“El equipo negociador iraní informó a la parte estadounidense, a través de un intermediario paquistaní, que no estará en Islamabad el miércoles por varias razones”, informó la agencia de noticias semioficial Tasnim.
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Me río, pero es que tienes razón.
Lo de los barcos iranies incautados en India fue antes del bombardeo de la residencia de Jamenei
no sé cuál de los incidentes sería antes. pero probablemente la intervención del barco iraní hiciese bloquear a irán ormuz otra vez
pd.- y creo que el barco que intervino USA venía cargado de china... no sé si habrán encontrado algún material militar... (lo habrían dicho, no?)
Israel intensifica sus ataques en el sur del Libano sin respetar la tregua
www.meneame.net/story/israel-intensifica-ataques-sur-libano-sin-respet
xcancel.com/clashreport/status/2046647475516182542
Parece que en Irán se preparan
xcancel.com/IRTruePromise/status/2046667447046914281?s=20
www.meneame.net/m/actualidad/trump-dice-extiende-alto-fuego-ordena-mil