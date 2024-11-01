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Irán confirma que no mantendrá conversaciones con EE. UU. el miércoles (EN)

Irán confirma que no mantendrá conversaciones con EE. UU. el miércoles (EN)

“El equipo negociador iraní informó a la parte estadounidense, a través de un intermediario paquistaní, que no estará en Islamabad el miércoles por varias razones”, informó la agencia de noticias semioficial Tasnim.

| etiquetas: irán , eeuu , sionismo , israel , guerra , pakistán
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16 comentarios
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Comentarios destacados:      
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Puto Trump. Tenían casi un acuerdo y por bocachancla lo estropea todo.
7 K 91
Battlestar #4 Battlestar
#3 Este comentario es tremendamente injusto, porque da igual el día que lo escribas, siempre es aplicable.
5 K 79
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
#4 xD xD

Me río, pero es que tienes razón.
0 K 15
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#3 comentario que podrías usar cualquier día de los últimos 10 años
0 K 20
#7 perica_we
#3 lo estropeó por intervenir los barcos que salían de irán. no por bocazas que tiene lo suyo, pero hasta que bloquearon al barco iraní, salían no? aunque los incidentes con los barcos de la india creo que fueron antes?
1 K 27
#10 ces *
#7 bloquear el barco iraní, no exactamente: Darle un pepino a la sala de maquinas del barco y luego incautarlo. No nos han contado todo, pero debe haber muertos.
Lo de los barcos iranies incautados en India fue antes del bombardeo de la residencia de Jamenei
1 K 28
#13 perica_we *
#10 sisisi intervenido/incautado/atacado, pero el mismo día hubo un incidente en el que fuerzas armadas de irán atacaron 1 (o no sé si más barcos) de la india que se suponía tenía permiso para atravesar ormuz, y que por eso convocaron al embajador de irán en la india....
no sé cuál de los incidentes sería antes. pero probablemente la intervención del barco iraní hiciese bloquear a irán ormuz otra vez
pd.- y creo que el barco que intervino USA venía cargado de china... no sé si habrán encontrado algún material militar... (lo habrían dicho, no?)
0 K 7
#14 ces *
#13 No se exactamente la cronologia de los acontecimientos,, aunque el cierre iraní viene despues del ataque a su barco y al parecer los de India no aceptaron el cierre. El barco de India atacado era de contenedores, y el ataque impactó un contenedor, sin heridos ni muertos
1 K 21
#16 ces
#13 Obviamente pensaban que habia material militar en el barco chino. Trump dijo que iban a inspeccionar el barco, si no han dicho nada parece que no habria nada importante. Los barcos son muy lentos, y las cosas militares deben ir en aviones, supongo.
0 K 8
LinternaGorri #11 LinternaGorri
#3 vendiendo inmuebles a mafiosos le funcionaba...
1 K 26
alehopio #12 alehopio
Irán no se presentará a las negociaciones porque no sirve de nada negociar con los genocidas que no respetan nada...

Israel intensifica sus ataques en el sur del Libano sin respetar la tregua
www.meneame.net/story/israel-intensifica-ataques-sur-libano-sin-respet
2 K 54
#15 txelin
#12 hombre y que porque cuando más peligrosos son los usanos es justamente cuando estás apunto de llegar aún acuerdo, que ahí aprovechan y te bombardean…
0 K 9
Tkachenko #2 Tkachenko *
Con una contraparte como ésta, como para ir ¬¬
xcancel.com/clashreport/status/2046647475516182542

Parece que en Irán se preparan
xcancel.com/IRTruePromise/status/2046667447046914281?s=20
1 K 36
Herumel #1 Herumel
Les pilla en pilates y después tienen cumpleaños.... vaya faena.
2 K 35
Jointhouse_Blues #8 Jointhouse_Blues
Saben que es perder el tiempo, los matones no buscan ningún acuerdo, buscan sometimiento, y no dudarán en utilizar la negativa de Irán como excusa en su contra.
1 K 32

menéame