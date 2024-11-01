Irán bloquea Starlink durante el apagón nacional de internet, Trump y Musk responderán conjuntamente para devolver la conexión al país

El apagón de internet en Irán ha vuelto a demostrar que la conectividad global ya no es solo una cuestión técnica, sino una herramienta de poder. En teoría, Starlink debía ser la vía de escape frente a la censura estatal de Irán hacia Internet en medio del caos del país, pero en la práctica, su ausencia durante el bloqueo nacional ha dejado claro que incluso una constelación de satélites en órbita baja puede quedar neutralizada cuando un Estado decide ir más allá del simple corte de fibra.