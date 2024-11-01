edición general
Irán bloquea Starlink durante el apagón nacional de internet, Trump y Musk responderán conjuntamente para devolver la conexión al país

El apagón de internet en Irán ha vuelto a demostrar que la conectividad global ya no es solo una cuestión técnica, sino una herramienta de poder. En teoría, Starlink debía ser la vía de escape frente a la censura estatal de Irán hacia Internet en medio del caos del país, pero en la práctica, su ausencia durante el bloqueo nacional ha dejado claro que incluso una constelación de satélites en órbita baja puede quedar neutralizada cuando un Estado decide ir más allá del simple corte de fibra.

Veelicus
Estoy deseando que los chinos tengan una red de satelites potente y les pongan un canal en perfecto ingles americano para que vean los americanos como viven los chinos y como viven ellos.
Spirito
#4 Y casi seguro que un servicio de internet mínimo gratis en todo el mundo y otro más decente diez veces más barato que Starlink.
#3 soberao *
"Starlink debía ser la vía de escape frente a la censura estatal"
Como nos venden la mierda para que nos la comamos: ahora la empresa privada de un fascista "es la vía de escape" a la censura de los estados. Apañados estamos si dependemos de fascistas y sus juguetes para "ser libres". 1984 en todo su explendor, abrazando al fascista y su gran hermano para hundirte y mantenerte bajo su bota.
NoMeVeas
#3 Personaje que vende tus datos a Palantir para exterminar a la dicidencia... dicho por el propio CEO de Palantir.
soberao
#5 Elon Musk y Peter Thiel ya se conocían de cuando fundaron Paypal.
Spirito
¿Cuánto durará el romance, hasta que Trump le vuelva a poner otro ojo morado a Musk? :popcorn:
pitercio
El poder sin la propaganda pierde mucha capacidad represiva.
ElBeaver
No creo que consigan nada esta vez , solo miles de muertos
