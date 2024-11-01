edición general
Irán atacó la principal refinería de Baréin de la que se suministra la flota del Golfo Pérsico

Irán atacó la principal refinería de Baréin de la que se suministra la flota del Golfo Pérsico

Un ataque atribuido a Irán impactó este lunes en BAPCO la principal refinería de Baréin y provocó un incendio en el complejo petrolero de Al-Ma’ameer, el corazón de la industria energética del pequeño reino del Golfo. Tras el impacto, la compañía anunció la activación de la cláusula de fuerza mayor en sus envíos de petróleo, una medida que le permite suspender compromisos comerciales debido a un evento extraordinario fuera de su control.

alehopio
Imágenes del incendio provocado:

La refinería BAPCO, la mayor refinería de petróleo de Bahréin, fue golpeada por ataques iraníes esta mañana.
x.com/clashreport/status/2030862358990426147
jonolulu
#3 Sobre todo con la refinería parada y sin poder vender
DonaldBlake
#4 Esos no, lo otros sí.
jonolulu
Tienen que estar los petrojeques la mar de contentos con la intervención de EEUU y los Genocidas
DonaldBlake
#2 Algunos se están forrando muchísimo.
