Irán atacó la principal refinería de Baréin de la que se suministra la flota del Golfo Pérsico

Un ataque atribuido a Irán impactó este lunes en BAPCO la principal refinería de Baréin y provocó un incendio en el complejo petrolero de Al-Ma’ameer, el corazón de la industria energética del pequeño reino del Golfo. Tras el impacto, la compañía anunció la activación de la cláusula de fuerza mayor en sus envíos de petróleo, una medida que le permite suspender compromisos comerciales debido a un evento extraordinario fuera de su control.