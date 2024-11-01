Irán asegura que el control sobre el estrecho de Ormuz será más lucrativo que la venta de petróleo

La República Islámica pretende aprovechar la coyuntura bélica actual para establecer el control en el estrecho de Ormuz, manteniéndolo después de que finalice la contienda con EEUU. Hace unos días, Teherán creó un organismo encargado de cobrar a los buques la tasa para cruzar el paso marítimo, y este miércoles, el Ejército persa ha dejado claro que el control de este accidente geográfico, además de ser un movimiento estratégico, constituye una oportunidad de negocio.