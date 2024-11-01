Irán asegura que el control sobre el estrecho de Ormuz será más lucrativo que la venta de petróleo

La República Islámica pretende aprovechar la coyuntura bélica actual para establecer el control en el estrecho de Ormuz, manteniéndolo después de que finalice la contienda con EEUU. Hace unos días, Teherán creó un organismo encargado de cobrar a los buques la tasa para cruzar el paso marítimo, y este miércoles, el Ejército persa ha dejado claro que el control de este accidente geográfico, además de ser un movimiento estratégico, constituye una oportunidad de negocio.
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Total, que visto lo visto, Irán ya tiene su propio derecho. Y se va a forrar. Con eso reconstruye las infraestructuras que le ha tirado abajo Trump y hasta se compra un par de nuevas centrifugadoras de uranio.
Ya veremos como afecta y al resto de pasos y como funcionan a partir de ahora , pero es lo que pasa cuando se saltan las leyes internacionales los derechos humanos con genocidios y todos callan. Si no se cumplas las leyes y reglas , nadie lo hara.
Por no decir lo de los golpes de estado anteriores secuestrar presidentes y esas cosillas.
El Estrecho de Ormuz tiene una anchura mínima de 39 kilómetros (algunas fuentes citan 33 km en su sección más angosta) mientras que el Estrecho de Gibraltar mide solo 14 kilómetros en su punto más estrecho.
y siendo éticos lo invertimos en ciencia tecnología, desmilitarización, paz y laicismo con beneficio global y sin ánimo de lucro
si Moha VI quiere, para cundir con su ejemplo tb en derechos de LGTBQ+
cc #4 se puede vender bien
es capitalizar precedente...
Ormuz precedente, luego Malaca, gibraltar, bab el mandeb... bósforo y dardanelos...
Por qué no? Acaso Trump no lo haría?
free market my friend
Los barcos tendrían un sello con la rueda para pasar con garantía sin imprevistos
son los riesgos que asumen las aseguradoras, que se estiman...
se sube la prima para tener ña ruedecitan y au
Nosotros como tenemos tierra a los dos lados nos quedamos con la mitad, y ellos con una cuarta parte cada uno.