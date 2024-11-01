edición general
17 meneos
38 clics
Irán anuncia la suspensión de sus bombardeos a sus vecinos regionales pero se reserva el derecho a nuevos contraataques

Irán anuncia la suspensión de sus bombardeos a sus vecinos regionales pero se reserva el derecho a nuevos contraataques

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha anunciado este sábado la suspensión de bombardeos contra objetivos en los países vecinos de la región pero ha matizado que se reserva el derecho a contraatacar si vuelve a ser objetivo de ataques desde allí

| etiquetas: irán , eeuu , sionismo , israel , guerra
14 3 0 K 230 actualidad
14 comentarios
14 3 0 K 230 actualidad
carakola #8 carakola
#5 EEUU tiene todo el poder sobre Israel. Si deja de enviar armas y dinero, Israel se va al garete. EEUU está defendiendo sus propios intereses colonialistas en oriente medio, para los que utiliza a Israel.
2 K 53
fluty84 #10 fluty84
#8 olvidas que el lobby judío controla estados unidos.
Política, comunicación y finanzas
0 K 7
salteado3 #13 salteado3 *
#8 Este ataque ha sido contrario a los intereses estadounidenses, han reconocido que iniciaron el ataque porque Israel iba a iniciarlo sin su permiso y que era mejor dar el primer golpe antes de recibir las represalias de Irán.
Vamos, queda demostrado que EE. UU. baila al son de Israel.
0 K 12
#2 Adam22
"contraataques". Contraataques son los misiles lanzados contra Israel e EEUU. Los misiles lanzados a Dubai o Arabia Saudita son ataques a secas.
2 K 30
Tkachenko #3 Tkachenko
#2 Buenos días y buena guardia!
4 K 73
#4 Adam22 *
#3 Buenos días HackerRuso.

Edit: por cierto, el amo Putin os hace hacer guardias? Os vais a tener que sindicar.
1 K 18
Tkachenko #11 Tkachenko
#4 desde luego, es evidente que el Hacker os dejo marcados. Que obsesión!
0 K 20
fluty84 #9 fluty84
#2 atacan los intereses estrategicos de USA e Israel en la región, no escuelas infantiles
2 K 39
#12 Adam22
#9 Intereses que incluyen cosas como aeropuertos civiles o refinerías que pertenecen a países que no participaron en la agresión a Irán.
0 K 7
fluty84 #14 fluty84
#12 intereses civiles si, pero intereses estrategicos para bloquear el acceso a recursos o la movilidad logistica
0 K 7
WcPC #1 WcPC *
Ahora se verá si mantiene el control de la guardia revolucionaria o no.
Si mantiene el control malo para las pretensiones de Israel, si no mantiene el control malo para Europa.
1 K 27
sotillo #5 sotillo
#1 Ahora vamos a ver en qué situación se queda EEUU y si tiene algún poder sobre Israel o se verá arrastrado a una guerra larga siguiendo los intereses judíos
0 K 10
Don_Pixote #7 Don_Pixote
#1 el flujo migratorio que venga desde Turquía te lo vas a comer igual sea cual sea el resultado, si lo dices por esos temas
0 K 8
pitercio #6 pitercio *
Pues les pone en un compromiso y les deja sin argumentos. Al tiempo se concentra un poco en vez de diversificar objetivos, deja que ellos se seleccionen solos.
1 K 25

menéame