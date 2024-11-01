Irán anuncia la suspensión de sus bombardeos a sus vecinos regionales pero se reserva el derecho a nuevos contraataques

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha anunciado este sábado la suspensión de bombardeos contra objetivos en los países vecinos de la región pero ha matizado que se reserva el derecho a contraatacar si vuelve a ser objetivo de ataques desde allí
| etiquetas: irán , eeuu , sionismo , israel , guerra
Política, comunicación y finanzas
Vamos, queda demostrado que EE. UU. baila al son de Israel.
Edit: por cierto, el amo Putin os hace hacer guardias? Os vais a tener que sindicar.
Si mantiene el control malo para las pretensiones de Israel, si no mantiene el control malo para Europa.