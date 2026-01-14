Irán advierte de represalias si Trump ataca; EE. UU. retira a parte de su personal de las bases [ING]

Estados Unidos está retirando a parte de su personal de bases en Oriente Medio, según declaró un funcionario estadounidense el miércoles, después de que un alto cargo iraní afirmara que Teherán había advertido a los países vecinos de que atacaría bases estadounidenses si Washington lanza un ataque. Con el liderazgo iraní tratando de sofocar la peor agitación interna a la que se ha enfrentado jamás la República Islámica, Teherán busca disuadir las reiteradas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir en apoyo...