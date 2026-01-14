edición general
Irán advierte de represalias si Trump ataca; EE. UU. retira a parte de su personal de las bases [ING]

Estados Unidos está retirando a parte de su personal de bases en Oriente Medio, según declaró un funcionario estadounidense el miércoles, después de que un alto cargo iraní afirmara que Teherán había advertido a los países vecinos de que atacaría bases estadounidenses si Washington lanza un ataque. Con el liderazgo iraní tratando de sofocar la peor agitación interna a la que se ha enfrentado jamás la República Islámica, Teherán busca disuadir las reiteradas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir en apoyo...

Pertinax
No hace tanto del último ataque de EEUU a Irán, y las represalias fueron tremebundas.
powernergia
#1 A los ciudadanos de Jerusalén no les hizo mucha gracia.
Dene
Pues parece que el loco naranja acaba de ordenar el cierre de espacio aéreo en irán... se vienen cosas
Connect
Irán es un país enorme con mucha población. Ahí la táctica será crear un vacío de poder. Si en Venezuela dejaron a los chavistas como guardianes, en Irán dejarán que el país se destruya por dentro creando un vacío de poder para que diferentes facciones se peleen entre ellas para quedarse el país o incluso dividirlo en dos o tres trozos.

No va a ser bueno lo que pase en Irán. Estados Unidos solo tiene que ir, destrozar y volverse. Los iranís atacarán lo que puedan, que será unas cuantas bases americanas ya vacías. Y luego, pues la nada y un vacío de poder.

Irán caerá esta vez porque la única manera de caer era por dentro. Y un país con tanta gente viviendo en represión, no es difícil hacer que se revelen.
magnifiqus
Pero irán o no irán?
