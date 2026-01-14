Irán advierte de represalias si Trump ataca; EE. UU. retira a parte de su personal de las bases [ING]

Estados Unidos está retirando a parte de su personal de bases en Oriente Medio, según declaró un funcionario estadounidense el miércoles, después de que un alto cargo iraní afirmara que Teherán había advertido a los países vecinos de que atacaría bases estadounidenses si Washington lanza un ataque. Con el liderazgo iraní tratando de sofocar la peor agitación interna a la que se ha enfrentado jamás la República Islámica, Teherán busca disuadir las reiteradas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir en apoyo...
| etiquetas: iran , eeuu , ataque , protestas , trump
No va a ser bueno lo que pase en Irán. Estados Unidos solo tiene que ir, destrozar y volverse. Los iranís atacarán lo que puedan, que será unas cuantas bases americanas ya vacías. Y luego, pues la nada y un vacío de poder.
Irán caerá esta vez porque la única manera de caer era por dentro. Y un país con tanta gente viviendo en represión, no es difícil hacer que se revelen.