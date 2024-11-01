Irán advierte de que cerrará la navegación en el mar Rojo si EEUU mantiene su bloqueo al estrecho de Ormuz

El Ejército de Irán ha advertido este miércoles de que podría proceder al cierre del mar Rojo, además de sus restricciones en el estrecho de Ormuz, si Estados Unidos mantiene el bloqueo impuesto el lunes en esta última vía tras el fracaso de las negociaciones de paz entre Washington y Teherán celebradas el sábado en la capital de Pakistán, Islamabad.