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Irán advierte de que cerrará la navegación en el mar Rojo si EEUU mantiene su bloqueo al estrecho de Ormuz

Irán advierte de que cerrará la navegación en el mar Rojo si EEUU mantiene su bloqueo al estrecho de Ormuz

El Ejército de Irán ha advertido este miércoles de que podría proceder al cierre del mar Rojo, además de sus restricciones en el estrecho de Ormuz, si Estados Unidos mantiene el bloqueo impuesto el lunes en esta última vía tras el fracaso de las negociaciones de paz entre Washington y Teherán celebradas el sábado en la capital de Pakistán, Islamabad.

| etiquetas: guerra irán , eeuu , estados unidos , estrecho de ormuz
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19 comentarios
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Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Que jodidos, tiene las llaves de todos los estrechos xD
5 K 81
Findeton #5 Findeton
#1 Parece que EEUU también tiene la llave de Ormuz.
0 K 10
Estoeslaostia #10 Estoeslaostia
#1 y el sunnormal ese de pelo paja busca bombas atómicas.
0 K 7
Apotropeo #12 Apotropeo
#1 Tuve una novia que era una estrecha. Seguro que era iraní.
:troll:
0 K 9
azathothruna #18 azathothruna
#1 Falta el Bosforo y el estrecho de malaca
El de magallanes no hay webos
0 K 14
ur_quan_master #11 ur_quan_master *
#8 lo acabas de apoyar en #6 procesa, procesa....

En fin ya es miercoles. Hoy toca TACO.
2 K 36
Findeton #13 Findeton
#11 No, yo he descrito una situación, no he apoyado dicha situación.
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Verdaderofalso #17 Verdaderofalso *
#16 Irán está defendiéndose como puede y bajo el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas puede hacerlo ya que establece el derecho inherente de legítima defensa y más de de una agresion al margen de la comunidad internacional donde se están cometiendo crímenes de guerra por asesinar niños entre otros actos.

No? En realidad es, porque se agreden a Irán? Cuál es el motivo real? Porque hemos tenido varias versiones
1 K 30
Findeton #19 Findeton
#17 Falso, el estrecho de Ormuz no es propiedad de ningún estado. El bloqueo que Irán y EEUU están haciendo al estrecho viola el derecho internacional.
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Spirito #9 Spirito
#6 ¿Quién te lo dicho, tu amiga Elenita (la piquito de oro) o tu vecino del quinto? xD
1 K 21
Verdaderofalso #15 Verdaderofalso
#6 y el libre mercado que pregonas?
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Findeton #16 Findeton
#15 No sé, dile a Irán y EEUU.
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Dene #3 Dene
...y un huevo duro!!
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Findeton #2 Findeton
¿Pero no decían algunos que EEUU no había podido mantener dicho bloqueo...?
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Spirito #4 Spirito
#2 EEUU está impidiendo que entren buques de abastecimiento a Irán... pero no puede impedir que entren o salgan barcos de otros países, tal que China.

Procesa, procesa...
3 K 61
Findeton #6 Findeton
#4 Los barcos chinos pueden pasar siempre que no paren en Irán. Procesa, procesa...
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Ovlak #7 Ovlak
#2 no, lo que decían por aquí es que no apoyar a quien se opone al bloqueo es un cipayo. Hay, perdona, ese eras sólo tú :troll:
1 K 24
Findeton #8 Findeton
#7 Yo no apoyo ningún bloqueo. Muchos aquí si.
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menéame