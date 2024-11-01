Cómo fue la invasión de Panamá, la última intervención militar de EE.UU. en América Latina  

La invasión de Estados Unidos en Panamá en 1989 fue la última intervención militar estadounidense de la Guerra Fría. El 20 de diciembre de aquel año, más de 26.000 militares desembarcaron en el país centroamericano con el objetivo de arrestar al general Manuel Antonio Noriega, Comandante de las Fuerzas armadas y gobernante de facto de la nación canalera. Se estima que durante los 42 días que duró la invasión, murieron varios miles de panameños, entre soldados y civiles, y unas 20.000 personas se quedaron sin hogar.