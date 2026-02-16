Investigan el suicidio de una menor de 14 años en Benalmádena (Málaga) que sufría acoso escolar, según sus padres

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para aclarar las circunstancias que rodean el fallecimiento de una adolescente de 14 años ocurrido este pasado fin de semana en Benalmádena. Las observaciones iniciales apuntan a que no hubo participación de terceras personas, aunque los investigadores continúan recabando pruebas y testimonios para esclarecer todos los detalles y descartar cualquier otra hipótesis. La menor estaba recibiendo atención psicológica debido a una situación de presunto acoso escolar quevenía sufriendo.