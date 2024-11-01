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El investigador principal del caso Kitchen: “No ofrece dudas de que el Asturiano es Mariano Rajoy”

El investigador principal del caso Kitchen: “No ofrece dudas de que el Asturiano es Mariano Rajoy”  

El inspector jefe Gonzalo Fraga, al frente de la investigación de la Unidad de Asuntos Internos en el caso Kitchen, ha asegurado este lunes en el juicio por el espionaje a Luis Bárcenas que “el Asturiano”, al que se refieren los miembros de la brigada política en sus conversaciones, es el entonces presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy. “Es el mote para referirse a Mariano Rajoy. No ofrece duda

| etiquetas: caso , kitchen , pp , asturriano , mariano , rajoy
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12 comentarios
16 4 1 K 106 politica
vicus. #5 vicus. *
#4 Joder, con esas etiquetas no aparece ni en el arcón de la guerra de Cuba del abuelo. Sabes lo que que te digo... el que no ponga unas etiuetas medianamente decentes, qué se joda...De todas formas el primero es escrito y el mío es hablado, variedad, para la gente que le cuesta entender lo que lee.
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MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#5 Puedes hacer las búsquedas por "título", fiarse de las etiquetas no sirve de mucho.
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vicus. #3 vicus.
No entiendo, es pontevedrés y en Pontevedra era conocido como "La Trotona de Pontevedra" y por alguna extraña razón que desconozco, lo llaman el asturiano. Qué pasa, se parece el acento asturiano al de Pontevedra?.
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#6 Albarkas
Ni gallego ni asturiano, Rajoy es marciano
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MyNameIsEarl #11 MyNameIsEarl
#6 es murciano. Perdooooon! :troll:
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autonomator #8 autonomator
el frente judicial pepesiano ya ha accionado el ventilador para minimizar daños.
www.meneame.net/story/juez-peinado-procesa-begona-gomez-malversacion-t
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ipanies #2 ipanies
Este juicio hay que repetirlo imputando también al juez instructor.
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Kantinero #12 Kantinero
Y una mierda un corrupto cacique como dios manda debe de ser un gallego, saludos a mis paisanos....
Dicho esto, los murcianos, valencianos o madrileños también corrompen muy bien.
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Nobby #10 Nobby
Si ya poniendo "M. Rajoy" "no se sabía" quién era, si en vez de "El gallego" lo llaman "el asturiano" aún menos!
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juliusK #1 juliusK
A ver si le encargan que investigue quien es emepunto
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josde #7 josde
#1 M. Rajoy, a ese te refieres, no.
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menéame