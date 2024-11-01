El investigador principal del caso Kitchen: “No ofrece dudas de que el Asturiano es Mariano Rajoy”  

El inspector jefe Gonzalo Fraga, al frente de la investigación de la Unidad de Asuntos Internos en el caso Kitchen, ha asegurado este lunes en el juicio por el espionaje a Luis Bárcenas que “el Asturiano”, al que se refieren los miembros de la brigada política en sus conversaciones, es el entonces presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy. “Es el mote para referirse a Mariano Rajoy. No ofrece duda