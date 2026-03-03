Investigación descubre químicos de riesgos desconocidos añadidos "en secreto" en miles de alimentos en EE.UU

Una nueva investigación reveló que al menos 111 sustancias cuyo estatus de seguridad se desconoce han sido añadidas a alimentos, bebidas y suplementos vendidos en Estados Unidos sin alertar a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). “Las empresas alimentarias están decidiendo por sí mismas añadir en secreto ingredientes químicos no revisados a sus productos, en lugar de seguir las directrices federales vigentes para garantizar que los alimentos sean ‘generalmente reconocidos como seguros’ (GRAS, por sus siglas en inglés)”