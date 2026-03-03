edición general
Investigación descubre químicos de riesgos desconocidos añadidos "en secreto" en miles de alimentos en EE.UU

Investigación descubre químicos de riesgos desconocidos añadidos "en secreto" en miles de alimentos en EE.UU

Una nueva investigación reveló que al menos 111 sustancias cuyo estatus de seguridad se desconoce han sido añadidas a alimentos, bebidas y suplementos vendidos en Estados Unidos sin alertar a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). “Las empresas alimentarias están decidiendo por sí mismas añadir en secreto ingredientes químicos no revisados a sus productos, en lugar de seguir las directrices federales vigentes para garantizar que los alimentos sean ‘generalmente reconocidos como seguros’ (GRAS, por sus siglas en inglés)”

#3 Marisadoro
.. los fabricantes pueden autodeterminar legalmente la seguridad de sus productos.

El mercado regulándose.
2
#1 decker
Las grandes corporaciones americanas haciendo valer el "todo vale" con tal de ganar pasta a costa de la salud de los americanos.
Salud que luego le cobran a precio de oro otras empresas....

Me sangras y no pincho.
1
Dragstat #2 Dragstat
#1 Poco les pasa para la poca regulación y la alfombra roja al negocio a costa de los ciudadanos que tienen, cualquier día ocurre una desgracia gorda, como lo de la crisis del fentanilo que se inició por dejar a las corporaciones campar a sus anchas con la salud de la gente. Estas empresas buscan maximizar el beneficio a costa de lo que sea, mal asunto.
1
#4 Penadeoccidente
En parte por esto quieren cargarse Europa.
1
josde #11 josde
Entonces es bueno que no tengamos consumo de sus productos,gracias a la amenaza de Trump.
0
xyria #8 xyria
Si hay una razón, entre otras, por la que no me iría a vivir a EE.UU. ni loco es precisamente la alimentación. He visto varios documentales y la gente no puede ni hacerse idea de las cosas que añaden a sus «alimentos».
0
juliusK #9 juliusK *
AJAAA!! Los filoetarras de CNN difundiendo bulos woke/2030 para coartar la libertad de empresa....bulos comonistas aparte la alimentación de la Humanidad cambio radicalmente tras 1.945, con la victoria aliada, cuando se empezaron a consumir, para las masas de trabajadores mundiales los procesados,, fabricados por maquinas para durar más y cocinar menos siendo más "asequibles" y pensados para el tremendo desarrollo industrial y territorial yanqui de la segunda mitad del XIX y la…   » ver todo el comentario
0
#7 veratus_62d669b4227f8
Tus clientes te compran los alimentos a ti; negocio. Tus clientes enferman y le compran las medicinas a tu colega; negocio para tu colega, que algunas veces hasta son el mismo fondo o mismos inversores. Y estos son los productos que queremos importar en los acuerdos de libre comercio con los USA?. Llevo años mirando el etiquetado y los paises de procedencia, y seguiré haciéndolo.
0
#5 angar300
Es el efecto Trump. Libertad es hacer lo que te sale de los c...
0
#6 MPPC
#5 No, eso ya estaba antes de Trump (no confundir mi comentario con una defensa a Trump)
0
josde #10 josde
#5 Sobre todo a el.
0

