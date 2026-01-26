edición general
Los inversores no entienden por qué en España la luz es cara pese a la cantidad de renovables

Los inversores extranjeros observan con buenos ojos el mercado español para montar proyectos industriales o energéticos. Al menos esa es la conclusión que sacan de los informes de las consultoras que describen este país como el lugar idóneo para el desarrollo de las energías renovables, caracterizadas por generar bajos precios en el mercado. De hecho, la solar, la eólica y la hidráulica superaron el 50% del total de electricidad generada el pasado año. Sin embargo, este mix energético no desemboca en una factura de luz barata, pese a que presun

mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Todo se resume en una palabra: Oligopolio.

Y si afinamos más: Ex políticos en puestos de administración.
javierchiclana #9 javierchiclana *
#3 #5 Aquí dicen que somos uno de los países más baratos de la zona euro ¬¬ ¿De dónde habrá sacado los datos theobjective? : ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity  media
#11 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Me explicas que tendrá que ver el oligopolio, que es quien más invierte en renovables que hace bajar el precio en la primera parte del recibo, cuando lo que sube el precio es la segunda parte del recibo.

En la segunda parte del recibo están los costes regulados históricos (déficit de tarifa y primas antiguas a renovables) y los impuestos (IVA, especiales y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica), servicio de interumpibilidad de industria, bono social, compensación del extracoste insular, etc.

El comentario queda muy karmawore, pero la realidad de la segunda parte del recibo es otra que no tiene que ver con las eléctricas.
mente_en_desarrollo #12 mente_en_desarrollo
#11 Sencillo.

Si tu tienes poder de mercado, puedes elegir cuanto produces de cada tipo de energía.
Si hay pocos oferentes, es fácil ponerse de acuerdo para no hacer más de X de energías baratas y asegurarte que todas se pagan a precio de gas (cartel).

Si hubiese competencia perfecta, ponerse de acuerdo sería inviable y posiblemente el gas no entrase nunca, abaratando todo al pagarse según la más cara.

El tema de esa "segunda parte" tiene más que ver con lo de los ex políticos, que hace que tengan mucha fuerza como lobby y puedan hacerse leyes a medida (¿Te suena Montoro? Se está investigando si usaba el BOE para dar ventaja a este tipo de empresas a cambio de pagos a su bufete de abogados).
javierchiclana #5 javierchiclana
En el envío no dan ni un dato de precios comparativo con los países de la UE. ¬¬
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Pues qué pocas luces tienen "los inversores", cualquier español con dos dedos de frente sabe que los precios altos son por las presiones y el poder del lobby energético.
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
El escenario eléctrico muestra una red colapsada. El número de nudos saturados ha ido creciendo hasta situarse en el 88% en el mes de enero. Algunos teóricos y técnicos del sector energético hablan de la necesidad de digitalizar la red para aumentar su eficiencia. Eso intentó el regulador al presentar un nuevo modelo metodológico, llamado totex, que premia precisamente los aumentos de inversión en esta área.

El modelo totex rompe con el viejo esquema que se basa en aplicar una tasa de retorno…
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
El sistema hace que todas las tecnologías del mix cobren por el precio de la última central necesaria para cubrir la demanda, que suele ser la de gas. Esto se traduce en lo que reflejan los elevados precios del marcado diario, que han llegado -y superado- durante los últimos días a los 100 euros megavatio hora en determinadas horas del día, según los datos de Red Eléctrica. A eso hay que añadirle los peajes de redes (tanto en transporte como en distribución), los costes regulados históricos…
Findeton #10 Findeton
#1 En realidad el sistema de precio de "la última central necesaria" se parece a cómo funciona el libre mercado, he de decir, tal y como explica el marginalismo. Estoy de acuerdo en que no todos deberían pagar ese precio... básicamente deberían dejar que haya un libre mercado de precios y punto. Pero precisamente tienen este sistema para que las renovables siempre entren y se les pague bien. Porque ponen un precio de oferta muy bajo pero reciben el precio más alto.
Milmariposas #8 Milmariposas *
Si pensáis que la factura de electricidad es cara en España... veníos a Italia, país que no tiene centrales suficientes para proveer a sus propios consumidores y que tiene que comprarla a Francia o a Suiza, añadiendo los correspondientes impuestos...

Sí, ya sé, lo del consuelo de tonto y todo eso. No me apedréis, porfa.
DORO.C #13 DORO.C
Joder, el comentario más chorra es el que tienes más karma. :-S
#6 Sacapuntas *

Mauro_Nacho #7 Mauro_Nacho
El sistema que tenemos no beneficia ni a los inversores ni a los consumidores. Es un error que el sistema de tarifas esté se base en directrices europeas, cuando cada país tiene unas realidades muy diferentes, eso hace que los países tengan poca autonomía.
La UE para muchas cosas es más un problema que una solución.
