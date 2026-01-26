Los inversores no entienden por qué en España la luz es cara pese a la cantidad de renovables

Los inversores extranjeros observan con buenos ojos el mercado español para montar proyectos industriales o energéticos. Al menos esa es la conclusión que sacan de los informes de las consultoras que describen este país como el lugar idóneo para el desarrollo de las energías renovables, caracterizadas por generar bajos precios en el mercado. De hecho, la solar, la eólica y la hidráulica superaron el 50% del total de electricidad generada el pasado año. Sin embargo, este mix energético no desemboca en una factura de luz barata, pese a que presun