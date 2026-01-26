Los inversores no entienden por qué en España la luz es cara pese a la cantidad de renovables

Los inversores extranjeros observan con buenos ojos el mercado español para montar proyectos industriales o energéticos. Al menos esa es la conclusión que sacan de los informes de las consultoras que describen este país como el lugar idóneo para el desarrollo de las energías renovables, caracterizadas por generar bajos precios en el mercado. De hecho, la solar, la eólica y la hidráulica superaron el 50% del total de electricidad generada el pasado año. Sin embargo, este mix energético no desemboca en una factura de luz barata, pese a que presun
Y si afinamos más: Ex políticos en puestos de administración.
En la segunda parte del recibo están los costes regulados históricos (déficit de tarifa y primas antiguas a renovables) y los impuestos (IVA, especiales y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica), servicio de interumpibilidad de industria, bono social, compensación del extracoste insular, etc.
El comentario queda muy karmawore, pero la realidad de la segunda parte del recibo es otra que no tiene que ver con las eléctricas.
Si tu tienes poder de mercado, puedes elegir cuanto produces de cada tipo de energía.
Si hay pocos oferentes, es fácil ponerse de acuerdo para no hacer más de X de energías baratas y asegurarte que todas se pagan a precio de gas (cartel).
Si hubiese competencia perfecta, ponerse de acuerdo sería inviable y posiblemente el gas no entrase nunca, abaratando todo al pagarse según la más cara.
El tema de esa "segunda parte" tiene más que ver con lo de los ex políticos, que hace que tengan mucha fuerza como lobby y puedan hacerse leyes a medida (¿Te suena Montoro? Se está investigando si usaba el BOE para dar ventaja a este tipo de empresas a cambio de pagos a su bufete de abogados).
