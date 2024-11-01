·
2
meneos
11
clics
Un inversor de OpenAI tiene claro el futuro del empleo: "es improbable que un niño de cinco años de hoy necesite trabajar nunca"
El impacto de la IA en el mercado laboral será tan importante que algunos ya vaticinan que la humanidad no estará obligada a trabajar en un futuro inmediato.
11 comentarios
Comentarios destacados:
#1
mente_en_desarrollo
Lo de que no necesite trabajar, perfecto.
Pero que me expliquen como hacemos lo de que necesite comer, y que las tecnológicas necesiten acaparar dinero y no repartirlo.
4
K
62
#5
Selection
#1
En el sistema económico actual, capitalismo, es imposible. O al menos es imposible que lleve una vida con los "lujos" que nos podemos permitir como especie humana.
En otro sistema económico alternativo, quizá sí.
¿Será uno en el que todos viviremos bien y nos podremos dedicar al arte, entretenimiento, explorar las estrellas, etc...? ¿O será uno con una súper élite que lo tiene todo y millones de despojos humanos sin posibilidad de tener nada cayéndose muertos con las sobras que tiran los de la élite?
La respuesta es fácil: OpenAI ya está, junto al gobierno de los EEUU, invirtiendo en robots con IA que matan seres humanos.
0
K
7
#7
Tok_Tok
#5
Jodie Foster se está preparando para tomar el mando (Elysium)
0
K
8
#8
charly-brown
#1
Tengo la sensación que ya lo sé. No necesita comer, porque no hace siquiera falta que nazca.
Lo mismo lo que quieren es vivir sólo ellos en el planeta rodeados de máquinas y poco más.
1
K
19
#9
elgranpilaf
*
#1
Una parcela y a sembrar papas y a ordeñar cabras. Y que les den por saco a su basura que nos intentan vender y que no necesitamos. A ver quien pierde más, si ellos o nosotros
1
K
23
#3
tpm1
Mucho tienen que mejorar los robots para que puedan sustituir muchos de los trabajos manuales.
2
K
37
#11
Edheo
#3
Creo que esa, no es la mayor de las trabas
No veo que eso, deba generar tranquilidad alguna... la cuestión no es si los robots, serán equiparables a los humanos... sino, qué relevancia podrán tener los humanos que no sean élite, en un mundo donde "no son necesarios".
0
K
7
#4
Tertuliano_equidistante
Se refiere a los suyos, obviamente
1
K
27
#10
Pitchford
La IA va a aumentar la productividad de muchos trabajos, como en su día por ejemplo las máquinas o los ordenadores, reduciendo empleos en algunos, pero creo que va a ser una nueva evolución del trabajo, sin más.
0
K
17
#2
Mixtape96
Añadió: "Es probable que dejemos de necesitar niños"
1
K
12
#6
Kleshk
Si no va a trabajar, ¿Como paga las cosas?
0
K
11
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
