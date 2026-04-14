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Instalan un peaje fake en una fábrica de cerámica, cobran a mitad de precio y logran a estafar a miles de conductores durante 18 meses

Instalan un peaje fake en una fábrica de cerámica, cobran a mitad de precio y logran a estafar a miles de conductores durante 18 meses

Los responsables de la estafa aprovecharon el terreno de una antigua fábrica de cerámica abandonada para levantar una instalación que imitaba a la perfección un peaje real. No le faltaba ningún detalle: la estructura de hormigón, las barreras móviles, la señalización e incluso la organización del tráfico… todo estaba diseñado para que los conductores creyeran que circulaban por una vía oficial.

| etiquetas: estafas , peajes , india
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12 comentarios
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Comentarios destacados:      
Connect #5 Connect
La noticia es lamentable. Todas las fotos son de peajes españoles. Es tan cutre como la estafa de los indios.
Aquí hay un video que explica por qué caia la gente.
www.youtube.com/watch?v=ftXIthQY0lU

Simplemente construyeron un desvío por dentro de los terrenos de una fábrica colindante al peaje.
11 K 136
magnifiqus #9 magnifiqus
#5 Joooodeeerrr, cómo cambia la historia. El marca se ha inventado todos los detalles de la noticia. Nos ha marcado un gol por toda la escuadra xD
1 K 29
RoterHahn #12 RoterHahn
#5
Gracias por el video. Así se ve todo de otra manera.
Me cuesta creer que no estuviesen implicados, empleados, y propietarios pues las distancias no son tan grandes como para que pase tan desapercibido.
No voy a votar negativo la noticia, pero como dices esta escrito de culo y al reves.
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Vodker #1 Vodker
Se cargan a los emprendedores de éxito. Así no hay quien levante cabeza.
6 K 86
#6 galaicocatalán
#3 Cierto. ¿Cómo ha podido pasar? No haber visto la etiqueta… Imperdonable. Me flagelaré durante las próximas siete lunas por haber cometido semejante afrenta.
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mente_en_desarrollo #8 mente_en_desarrollo
#6 No jodas.

La época de flagelaciones ha terminado hace poco.
Mejor el seppuku, que se lleva todo el año.
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#10 galaicocatalán
#8 Joder, pero el harakiri solo puedes hacerlo (bien) una vez… Mola más el flagelo. ¡Que soy meneante, c**o!
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mente_en_desarrollo #11 mente_en_desarrollo *
#10 No había caído.

Un meneante no puede hacerlo porque requiere un amigo que le corte la cabeza.
Y en meneame, puedes tener amigos que usen palabras afiladas, pero no creo que lo suficiente.
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#2 galaicocatalán
En la India. De nada.
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mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#2 Muchas gracias por transcribir una etiqueta del meneo.

Pongo yo las otras 2: "Estafas" y "Peajes".

De nada también.
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#4 Regreso
Eso solo puede pasar con la connivencia de las autoridades.
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magnifiqus #7 magnifiqus
Proximamente, musical en Bollywood
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menéame