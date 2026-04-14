Instalan un peaje fake en una fábrica de cerámica, cobran a mitad de precio y logran a estafar a miles de conductores durante 18 meses

Los responsables de la estafa aprovecharon el terreno de una antigua fábrica de cerámica abandonada para levantar una instalación que imitaba a la perfección un peaje real. No le faltaba ningún detalle: la estructura de hormigón, las barreras móviles, la señalización e incluso la organización del tráfico… todo estaba diseñado para que los conductores creyeran que circulaban por una vía oficial.
| etiquetas: estafas , peajes , india
Aquí hay un video que explica por qué caia la gente.
www.youtube.com/watch?v=ftXIthQY0lU
Simplemente construyeron un desvío por dentro de los terrenos de una fábrica colindante al peaje.
Gracias por el video. Así se ve todo de otra manera.
Me cuesta creer que no estuviesen implicados, empleados, y propietarios pues las distancias no son tan grandes como para que pase tan desapercibido.
No voy a votar negativo la noticia, pero como dices esta escrito de culo y al reves.
La época de flagelaciones ha terminado hace poco.
Mejor el seppuku, que se lleva todo el año.
Un meneante no puede hacerlo porque requiere un amigo que le corte la cabeza.
Y en meneame, puedes tener amigos que usen palabras afiladas, pero no creo que lo suficiente.
Pongo yo las otras 2: "Estafas" y "Peajes".
De nada también.