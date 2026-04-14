Instalan un peaje fake en una fábrica de cerámica, cobran a mitad de precio y logran a estafar a miles de conductores durante 18 meses

Los responsables de la estafa aprovecharon el terreno de una antigua fábrica de cerámica abandonada para levantar una instalación que imitaba a la perfección un peaje real. No le faltaba ningún detalle: la estructura de hormigón, las barreras móviles, la señalización e incluso la organización del tráfico… todo estaba diseñado para que los conductores creyeran que circulaban por una vía oficial.