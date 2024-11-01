La insolvencia de un operador de planta nuclear podría trasladar los costos de desmantelamiento a los contribuyentes alemanes

HKG, propietario de la planta nuclear Hamm-Uentrop, inaugurada en 1983 y retirada del servicio solo seis años después, presentó una solicitud de insolvencia ante un tribunal de Renania del Norte-Westfalia. La empresa operadora, propiedad conjunta de la gran energética RWE y varias empresas municipales, había exigido inicialmente alrededor de 350 millones de euros al gobierno federal y al estatal para cubrir los costos de desmantelamiento y eliminación, pero no logró ganar una demanda presentada en 2024.
| etiquetas: hkg , alemania , insolvencia , planta nuclear , energía nuclear , hamm-uentrop
Ni la propietaria de Zorita, Vandellos I, ni de Garoña realizan el desmontaje, lo hace Enresa y el dinero lo tenía desde hace años.
www.meneame.net/story/cierre-nucleares-agujero-11-600-millones-sin-due
El Estado ha encomendado a Enresa el desempeño del servicio público esencial de gestión de los residuos radioactivos, incluido el combustible nuclear gastado, y de desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares. (Art. 38 bis de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear).
Fuente: www.enresa.es/esp/inicio/sobre-enresa/quienes-somos/mision-vision-valo
Financiación: www.enresa.es/esp/inicio/sobre-enresa/financiacion