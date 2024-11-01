La insolvencia de un operador de planta nuclear podría trasladar los costos de desmantelamiento a los contribuyentes alemanes

HKG, propietario de la planta nuclear Hamm-Uentrop, inaugurada en 1983 y retirada del servicio solo seis años después, presentó una solicitud de insolvencia ante un tribunal de Renania del Norte-Westfalia. La empresa operadora, propiedad conjunta de la gran energética RWE y varias empresas municipales, había exigido inicialmente alrededor de 350 millones de euros al gobierno federal y al estatal para cubrir los costos de desmantelamiento y eliminación, pero no logró ganar una demanda presentada en 2024.