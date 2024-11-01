edición general
La insolvencia de un operador de planta nuclear podría trasladar los costos de desmantelamiento a los contribuyentes alemanes

HKG, propietario de la planta nuclear Hamm-Uentrop, inaugurada en 1983 y retirada del servicio solo seis años después, presentó una solicitud de insolvencia ante un tribunal de Renania del Norte-Westfalia. La empresa operadora, propiedad conjunta de la gran energética RWE y varias empresas municipales, había exigido inicialmente alrededor de 350 millones de euros al gobierno federal y al estatal para cubrir los costos de desmantelamiento y eliminación, pero no logró ganar una demanda presentada en 2024.

tierramar
BARATO par las empresas. Y lo peor, como en España: empresas con accionistas lejanos que les importa un pepino lo que ocurra a la población; son capaces de alragar la vida de las centrales hasta producir un accidente que obigue al Estado hacerse cargo de los gastos. LAs nucleares: benficios para las empresas , gastos para los contribuyentes; y encima tenemos que pagar la luz
j-light
#1 Es el negocio redondo que el estado les deja hacer. Mientras hay beneficios, se mantiene, cuando tocan pérdidas, se socializa el gasto. Un robo, vamos.
El_dinero_no_es_de_nadie
#4 #1 No, en España se paga por adelantado y el dinero para el desmontaje lo tiene Enresa.

Ni la propietaria de Zorita, Vandellos I, ni de Garoña realizan el desmontaje, lo hace Enresa y el dinero lo tenía desde hace años.
Verdaderofalso
#5 #6 Sin embargo, a finales de 2024 sólo acumulaba 8.677 millones, pese a la subida del 30% aplicada en la tasa Enresa desde el verano anterior. Eso equivale a apenas un 43% de lo necesario.Los números sobre la mesa son contundentes. El coste total estimado del desmantelamiento y de la gestión de residuos supera los 20.367 millones de euros.
www.meneame.net/story/cierre-nucleares-agujero-11-600-millones-sin-due
El_dinero_no_es_de_nadie
#8 Eso está en las cuentas de Enresa, no es ningún agujero sino las tasas que tiene que recaudar de 2024 a 2037
sorrillo
#8 Por lo visto cuando se creó Enresa no se anticipó la estupidez de cerrarlas prematuramente todas de golpe. Sorpresa.
ixo
#8 Que no, que no, que está to'pagao, incluso la gestión y cuidado de los residuos durante miles de años. xD
ixo
¡¡¡CHORPRESAAAAAAAA!!! :popcorn: :popcorn: :popcorn:
sorrillo
En España existe Enresa, una empresa pública financiada por el sector nuclear cuya misión es:

El Estado ha encomendado a Enresa el desempeño del servicio público esencial de gestión de los residuos radioactivos, incluido el combustible nuclear gastado, y de desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares. (Art. 38 bis de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear).

Fuente: www.enresa.es/esp/inicio/sobre-enresa/quienes-somos/mision-vision-valo

Financiación: www.enresa.es/esp/inicio/sobre-enresa/financiacion
mstk
Lo que pasará con CNAT cuando haya que desmantelar Almaraz.
Andreham
La más barata, eficiente y segura.
