Cierre de las nucleares: el agujero de 11.600 millones sin dueño

El fondo que financia el proceso del cierre de las nucleares se nutre de aportaciones de las empresas eléctricas. Sin embargo, a finales de 2024 sólo acumulaba 8.677 millones, pese a la subida del 30% aplicada en la tasa Enresa desde el verano anterior. Eso equivale a apenas un 43% de lo necesario.Los números sobre la mesa son contundentes. El coste total estimado del desmantelamiento y de la gestión de residuos supera los 20.367 millones de euros. La mayor parte se concentra en el desmontaje de los reactores, con más de 17.500 millones