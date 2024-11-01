edición general
Inquilinas señalan las grietas del Plan Estatal de Vivienda: “Es un chollo para rentistas y fondos buitre”

El Gobierno de España ha presentado este último mes de septiembre las bases del Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030, con el que pretende “incrementar significativamente la inversión en vivienda protegida, rehabilitación y ayudas a jóvenes”, según ha asegurado el Ejecutivo a través de un comunicado. Dotado con cerca de 7.000 millones de euros, el plan está llamado a marcar las políticas públicas de vivienda de cara a los próximos cinco años en un momento donde los precios de los alquileres han alcanzado máximos históricos en todo el país.

ChatGPT #1 ChatGPT *
Oh, sorpresa! Los gobiernos no quieren que baje el precio de la vivienda??? Por que será?

Ojo:

????️ NIVEL ESTATAL

A) Impuestos directos y beneficios fiscales
 1. IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas):
 • Cuanto mayor sea el valor del inmueble, mayores imputaciones de renta inmobiliaria.
 • Si se alquila, la base imponible del arrendador sube.
 • Las plusvalías por venta tributan más.
→ Beneficio: más recaudación.
→ Certidumbre: fuerte.
 2. IVA (vivienda nueva):
ehizabai #3 ehizabai
#1 ¿Sabes quién gana más aun que la administración?
Los rentistas como tú.
#2 Leon_Bocanegra *
Algo normal cuando el partido con más poder en el gobierno es comunista.
