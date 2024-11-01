Inquilinas señalan las grietas del Plan Estatal de Vivienda: “Es un chollo para rentistas y fondos buitre”

El Gobierno de España ha presentado este último mes de septiembre las bases del Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030, con el que pretende “incrementar significativamente la inversión en vivienda protegida, rehabilitación y ayudas a jóvenes”, según ha asegurado el Ejecutivo a través de un comunicado. Dotado con cerca de 7.000 millones de euros, el plan está llamado a marcar las políticas públicas de vivienda de cara a los próximos cinco años en un momento donde los precios de los alquileres han alcanzado máximos históricos en todo el país.