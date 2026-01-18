edición general
8 meneos
14 clics

Los inmigrantes nacionalizados deciden 5 escaños en Aragón

Son aproximadamente el 6% (61.100) de los 1,03 millones de ciudadanos que componen el censo electoral. De acuerdo a las cifras oficiales que muestra el Instituto Nacional de Estadística (INE), podrán ser clave para decidir hasta cinco escaños. El peso de ciudadanos marroquíes y nicaragüenses puede favorecer a partidos como el PSOE por esa tendencia comentada. La notoriedad de público venezolano también beneficia al PP. El voto de los ciudadanos de Rumanía y en general del Este de Europa, por la experiencia comunista, tiende al centroderecha.

| etiquetas: inmigrantes nacionalizados , elecciones aragon
6 2 4 K 34 actualidad
16 comentarios
6 2 4 K 34 actualidad
Comentarios destacados:      
#1 tierramar *
Los datos muestran que la inmigración beneficia electoralmente al PPSOE. www.meneame.net/m/politica/quien-votan-extranjeros-obtener-nacionalida.. El Regimen hace lo que sea para sobrevivir: la inmigración beneficia al PPSOE, y a los empresarios.
5 K 42
Noeschachi #4 Noeschachi
#1 Si entiendo bien la verdad es que el perfl de voto del inmigrante nacionalizado es casi identico al de los españoles cristianos viejos.

Resulta interesante que la intención de voto para Vox entre este grupo, del 8,2 por ciento, no dista mucho de su 9,3 por ciento entre los españoles de origen.

Casi lo mas relevante es que tienen un nivel de abstención mucho mayor. Un 20% menos de participacion electoral que los españoles de bien. Total, que al final los paridos en ultramar casi que no tienen un efecto muy relevante.
5 K 74
eltxoa #13 eltxoa
#4 los cristianos viejos lucharon contra la herejía protestante y hoy los que se dicen patriotas nos traen a la peor versión de ellos. :troll:
1 K 22
cocolisto #9 cocolisto
#1 Si tienen derecho al voto,son nacionales y tienen tanto derecho a acertar o equivocarse como todos los demás electores.
2 K 40
El_empecinado #14 El_empecinado
#1 Se incide mucho en que el permiso de residencia no otorga derecho a voto, pero no se tiene en cuenta el segundo paso, que es la nacionalización. Si bien es un proceso a largo plazo no deja de ser un factor a tener en cuenta.
0 K 7
estemenda #2 estemenda
Eso será si votan todos al mismo partido.
0 K 12
#11 tierramar
Los hispanoamericanos votan a derecha en general, y los marroquis al PSOE: teleceuta.com/el-cis-revela-que-marroquies-en-espana-se-inclinan-hacia
Supongo que estos resultados, tienen algo que ver con la construcción por el PSOE, del mayor centro de refugiados o inmigrantes de España en Vitoria, donde podran votar en las elecciones municipales; y más adelante, cuando consigan la nacionalidad en las autonomicas y generales.
0 K 12
#10 Leon_Bocanegra
Ha vuelto @tierramar con su monotema.
0 K 10
#12 okeil
Para mi que van a ser Españoles ... Y que lo sean no tiene nada que ver con a quien votan sino cuánto tiempo llevan viviendo, trabajando, pagando impuestos y cotizando en España. Las dos últimas cosas hay muchos españoles de nacimiento que no lo han hecho tanto como los protagonistas del penoso escritillo.
0 K 10
#5 Hoypuedeserungrandia
Desde luego los hispanoamericanos , sobre todo venezolanos son mas de votar a cualquier partido de derechas o ultraderecha, eso por lo menos con los que yo coincido, el PSOE les suena a comunismo.
0 K 7
#16 guillersk
#5 se llama SOCIALISTA

Normal que huyan
0 K 11
desastrecolosal #6 desastrecolosal *
edit, hilo equivocado
0 K 6
Alegremensajero #7 Alegremensajero
#6 ¿Sabes que regularizar su situación no es otorgarle la nacionalidad y por lo tanto no pueden votar más que en las locales, verdad?
0 K 8
desastrecolosal #8 desastrecolosal
#7 Si, lo se
0 K 6
El_empecinado #15 El_empecinado
#7 Y tampoco pueden votar en las locales. Eso es sólo para comunitarios y un par de países cercanos.

Añado después de mirar, hay unos países con los que tenemos convenio, así que es lógico que puedan votar igual que nosotros votamos allí.

"En las elecciones municipales de este año podrán votar los residentes en España que sean nacionales de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago, al haber firmado con España un acuerdo de reciprocidad de voto."

www.newtral.es/votar-elecciones-nacionales-extranjeros/20230227/
0 K 7

menéame