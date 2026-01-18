Los inmigrantes nacionalizados deciden 5 escaños en Aragón

Son aproximadamente el 6% (61.100) de los 1,03 millones de ciudadanos que componen el censo electoral. De acuerdo a las cifras oficiales que muestra el Instituto Nacional de Estadística (INE), podrán ser clave para decidir hasta cinco escaños. El peso de ciudadanos marroquíes y nicaragüenses puede favorecer a partidos como el PSOE por esa tendencia comentada. La notoriedad de público venezolano también beneficia al PP. El voto de los ciudadanos de Rumanía y en general del Este de Europa, por la experiencia comunista, tiende al centroderecha.