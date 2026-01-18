Los inmigrantes nacionalizados deciden 5 escaños en Aragón

Son aproximadamente el 6% (61.100) de los 1,03 millones de ciudadanos que componen el censo electoral. De acuerdo a las cifras oficiales que muestra el Instituto Nacional de Estadística (INE), podrán ser clave para decidir hasta cinco escaños. El peso de ciudadanos marroquíes y nicaragüenses puede favorecer a partidos como el PSOE por esa tendencia comentada. La notoriedad de público venezolano también beneficia al PP. El voto de los ciudadanos de Rumanía y en general del Este de Europa, por la experiencia comunista, tiende al centroderecha.
Resulta interesante que la intención de voto para Vox entre este grupo, del 8,2 por ciento, no dista mucho de su 9,3 por ciento entre los españoles de origen.
Casi lo mas relevante es que tienen un nivel de abstención mucho mayor. Un 20% menos de participacion electoral que los españoles de bien. Total, que al final los paridos en ultramar casi que no tienen un efecto muy relevante.
Supongo que estos resultados, tienen algo que ver con la construcción por el PSOE, del mayor centro de refugiados o inmigrantes de España en Vitoria, donde podran votar en las elecciones municipales; y más adelante, cuando consigan la nacionalidad en las autonomicas y generales.
Normal que huyan
Añado después de mirar, hay unos países con los que tenemos convenio, así que es lógico que puedan votar igual que nosotros votamos allí.
"En las elecciones municipales de este año podrán votar los residentes en España que sean nacionales de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago, al haber firmado con España un acuerdo de reciprocidad de voto."
