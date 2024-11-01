edición general
Las ingenierías pierden dinero en España y avisan de que hacen falta 200.000 trabajadores

El presidente de la patronal de ingeniería Tecniberia, Joan Franco, reconoce que las empresas del sector pierden dinero en España de forma general y alerta de que de aquí a 10 años harán falta 200.000 ingenieros que, a este ritmo, no existirán. Indica que el dinero que se pierde en España se tiene que compensar con el exterior, donde las firmas españolas gozan de enorme prestigio y advierte de que con el actual modelo de contratación nacional, que prima básicamente el precio, muchas empresas ya prefieren ofertar a contratos en el extranjero.

yabumethod
"El presidente de Tecniberia (patronal que agrupa a 95 compañías que facturan 8.000 millones y emplean a 80.000 personas) lamenta que el sector haya perdido atractivo entre los jóvenes y asegura que el sector no tiene capacidad para pagar salarios más competitivos si la situación en el mercado interno continúa así."

Efectivamente, ser ingeniero en España es una mierda. Pagan mal, condiciones nefastas y sin expectativas de futuro. Yo estoy ya mirando para irme por Europa próximamente a mis 30 por consejo de unos amigos y por cansancio ya de la situación del país. Es flipante lo mal que esta un sector así en un lugar donde la formación es tan asequible.
Vactor20
#1 Yo estoy ya danzando por Europa. Me fui mas o menos a tu edad. Si no es mucho preguntar que zona estas mirando y que ingeniería tienes?
yabumethod
#5 Agrícola y mirando para irme a Alemania que la mía no es tan internacional como por ejemplo civil o industrial.
Vactor20
#7 En Alemania estoy ahora. Son muy cuadriculados y a menos que te vayas de desarrollador, ponte a estudiar alemán como un cosaco, te abrirá mucho las opciones. La época gorda de contratación viene a ser Septiembre y Enero y tomatelo con calma, los procesos suelen ser largos, 2 meses perfectamente.

Si puedes envía los curriculums y cartas en alemán, a menos que la oferta este en ingles. Y asi a bote pronto no se que mas contarte, tu sector no conozco nada de nada.
yabumethod
#8 Llevo meses dándole al alemán. Estoy a ver si en par de meses mas llego al A2 en otro año al B1 aunque todo el mundo me dice que lo ideal es el B2 pero bueno entre una cosa y otra y que los idiomas no son lo mío a ver que tal.
Vactor20
#9 Para poner el pie por allí y si los cursos son recientes, un B1 es bien, te dará para sobrevivir y también dependiendo de la zona. Para Berlin, puedes sobrevivir con el B1 de sobras, incluso conozco alguno que no habla nada de alemán y tiene puestazo. Negocialo con la empresa, a ver si pueden ayudarte (hazte el españolito tonto que quiere integrarse pero va un poco perdido, estilo: estoy haciendo aleman pero me gustaria tener un buen nivel para comunicarme pero llegando alli sin saber nada,…   » ver todo el comentario
yabumethod
#12 Usando esta pagina; learngerman.dw.com/es/nicos-weg/c-47994051 y mirando videos en youtube como slowgerman y demás que con el ingles ver mucho en ese idioma me ayudo para aprender sin frustrarme. Me apunto tu pagina y consejo jajaja. Ahora trabajo en tragsa y pagan decentemente, me planteare seriamente ir según vea las renovaciones de contratos (Que no se si lo sabes pero el tema de las empresas publicas e instituciones con la contratación son otro puto marrón de este país).
Vactor20
#13 Oh si lo se, trabajé 5 años en centros de investigación universitarios. Cada año era, me renovarán, no me renovarán. Habrá proyecto para mi el año que viene. Un puto festival.

Otro consejo que te puedo dar, búscate gente de fuera preferiblemente paises mediterraneos. Esta bien el tema de quererse integrar pero, al menos para mi tanto alemán con un palo metido por el culo...era pa matarlos.
yabumethod
#14 Veré que hago que tampoco es que yo sea muy sociable jajaja,
Vactor20
#19 ajajaj pues no se como de bien se te dan los ordenadores, pero un ordenador en españa con unraid, jellyfin y tailscale... Y no necesitas netflix ni nada, torrent y tienes tu propio servicio de streaming privado sin peligro de que te caiga multa por descargar torrent. Es mas, con la gente de por aqui, estamos pensando en pillar una red de digi de esas de 10gbps por 25€, ip publica fija y streaming privado.
JuanCarVen
#1 Si facturas 100.000€ por trabajador es una miseria. Normal que paguen mal.
Courtois
#1 vete. Corre. Los trabajos de mierda en españa siempre estarán ahí esperándote. Suerte.
Forestalx
#1 Cómo ingeniero. Hoy en día , en España, hacerse ingeniero no compensa. Mucho esfuerzo para estudiar, mucho esfuerzo y trabajo, una gran responsabilidad y un sueldo y unas condiciones de trabajo que no merecen la pena . Hay cosas mejores.
yabumethod
#21 Ojo, que eso también lo he visto de un amigo farmacéutico. No sé ya que profesión compensa en este país que no sea ser funcionario.
Forestalx
#22 En España ahora, ninguna. Ser funcionario tampoco es un chollo. Los sueldos hace mucho tiempo que se han quedado atrás en todo. Así que al menos hacer lo que menos cueste y de menos problemas.
cosmonauta
#1 100 000 euros brutos por ingeniero...No es para tirar cohetes.
sotillo
#1 No quieren pagar
Fran_Ramos
No falta mano de obra

Falta dinero para pagarla en condiciones.
Daniel_Blake
"asegura que el sector no tiene capacidad para pagar salarios más competitivos si la situación en el mercado interno continúa así"
La patronal de Bart
Vactor20
Empresa que equipare los precios a Europa, empresa a la que no le faltaran ingenieros.
Ankor
Pues no se que dinero pierden.
Yo estuve en una carnica como tecnico y las condicones de los compañeros y las mias nefastas. Eso si, los conttratos bien gordos de empresas publicas.
Connect
Pues ojo que la generación boomer se está jubilando ya y en los próximos 10 años aún lo harán muchos más. Va a faltar tanta gente que ni las IA's van a poder solventarlo.
Courtois
#2 si claro, pero también tienes que tenr a gente dispuesta a formarse. No te van a dar 1800 euros si no sabes hacer nada chico.
enochmm
No hay "problema" que nos vengan a contar los empresaurios que no sé soluciones con un: pay them more.
encurtido
Hace 20 años que saliendo del típico Barcelona/Madrid y unas pocas oportunidades contadas fuera de esas ciudades, ya era más rentable cualquier mierda funcionarial que una ingeniería. Por mierda funcionarial me refiero a maestro, policía, etc.

No nos hagamos los sorprendidos ahora.
Donlixo
Voto bulo. Si ahora mismo hubiera 200000 ingenieros más en España no habría puestos de trabajo para todos...No sabrían ni que hacer con ellos ( bueno si, ponerles a hacer trabajos que no requieren tanta cualificación cobrando el sueldo mínimo) pero esa es otra historia...
Tito_Keith
#20 imagino que esa es justo la idea
