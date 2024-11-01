Las ingenierías pierden dinero en España y avisan de que hacen falta 200.000 trabajadores

El presidente de la patronal de ingeniería Tecniberia, Joan Franco, reconoce que las empresas del sector pierden dinero en España de forma general y alerta de que de aquí a 10 años harán falta 200.000 ingenieros que, a este ritmo, no existirán. Indica que el dinero que se pierde en España se tiene que compensar con el exterior, donde las firmas españolas gozan de enorme prestigio y advierte de que con el actual modelo de contratación nacional, que prima básicamente el precio, muchas empresas ya prefieren ofertar a contratos en el extranjero.