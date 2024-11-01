Las ingenierías pierden dinero en España y avisan de que hacen falta 200.000 trabajadores

El presidente de la patronal de ingeniería Tecniberia, Joan Franco, reconoce que las empresas del sector pierden dinero en España de forma general y alerta de que de aquí a 10 años harán falta 200.000 ingenieros que, a este ritmo, no existirán. Indica que el dinero que se pierde en España se tiene que compensar con el exterior, donde las firmas españolas gozan de enorme prestigio y advierte de que con el actual modelo de contratación nacional, que prima básicamente el precio, muchas empresas ya prefieren ofertar a contratos en el extranjero.
Efectivamente, ser ingeniero en España es una mierda. Pagan mal, condiciones nefastas y sin expectativas de futuro. Yo estoy ya mirando para irme por Europa próximamente a mis 30 por consejo de unos amigos y por cansancio ya de la situación del país. Es flipante lo mal que esta un sector así en un lugar donde la formación es tan asequible.
Si puedes envía los curriculums y cartas en alemán, a menos que la oferta este en ingles. Y asi a bote pronto no se que mas contarte, tu sector no conozco nada de nada.
Otro consejo que te puedo dar, búscate gente de fuera preferiblemente paises mediterraneos. Esta bien el tema de quererse integrar pero, al menos para mi tanto alemán con un palo metido por el culo...era pa matarlos.
Falta dinero para pagarla en condiciones.
La patronal de Bart
Yo estuve en una carnica como tecnico y las condicones de los compañeros y las mias nefastas. Eso si, los conttratos bien gordos de empresas publicas.
No nos hagamos los sorprendidos ahora.