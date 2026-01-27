Adif adjudicó la supervisión de los carriles a una empresa participada por la misma que los fabrica

El Ministerio de Transportes adjudicó la El supervisión de las vías de la red de alta velocidad a una empresa que está participada por el propio fabricante de los carriles. La vinculación apunta a un conflicto de intereses y cuestiona el último giro argumental del Gobierno de Pedro Sánchez, que intenta ahora desplazar la responsabilidad de la tragedia al proveedor del acero colocado en la infraestructura.