Adif adjudicó la supervisión de los carriles a una empresa participada por la misma que los fabrica

El Ministerio de Transportes adjudicó la El supervisión de las vías de la red de alta velocidad a una empresa que está participada por el propio fabricante de los carriles. La vinculación apunta a un conflicto de intereses y cuestiona el último giro argumental del Gobierno de Pedro Sánchez, que intenta ahora desplazar la responsabilidad de la tragedia al proveedor del acero colocado en la infraestructura.
Fabricar los carriles no es lo mismo que instalarlos. Si el que fabrica supervisa al que ha instalado no puede eludir la responsabilidad si algo sale mal. Pongamos este caso, el fallo es la soldadura....es algo que ha realizado el instalador. Si el fabricante avala los métodos del instalador, no puede escudarse en un mal uso.
Por otro lado el producto salido de fabrica si debe auditarse, pero esto se hace tomando muestras del producto y llevándolo a un laboratorio especializado.
Yo si que veo conflicto de intereses.
Concluye el caso del accidente de metro de València: las víctimas tenían razón
El mediodía del 3 de julio de 2006, 43 personas murieron y 47 resultaron heridas al descarrilar una de las unidades del metro de València. Pocos días antes de la celebración del juicio, previsto para el lunes 27, los acusados llegaron a un acuerdo con la Fiscalía. Las víctimas celebran el resultado de 14 años de lucha: hay responsables, se reconoce que la gestión fue pésima y se ha trabajado para que no se repita
De todos modos se montará revuelo con esto cuando tenía que ser ADIF con medios propios la que hiciera la auscultación.
El modelo de empresa participada al 51% que tanto ha explotado Renfe tanto en mantenimiento como en personal de tierra entre otras cosas lo que busca es contratar personal fuera de convenio
Que un grupo industrial tenga filiales es lo más normal del mundo, claro que el fatxerio debe pensar que un rail lo fabrica un herrero en su taller a martillazos.
No son unos muertos de hambre, y están hechos a sí mismos, no como nosotros, los muertos de hambre. Todos ellos han emprendido empresas de éxito de esas que todos los documentos que generan, no llegan a calzar una mesa coja.