La influencer Mary Magdalene, adicta a las cirugías, murió a los 33 años

La influencer conocida como Mary Magdalene fue hallada muerta en un hotel de Tailandia tras caerse del balcón de un noveno piso del edificio Patong Tower. Tenía 33 años y se había sometido a cirugías extremas desde los 21. Mary superaba el medio millón de seguidores, y había dado sus primeros pasos en OnlyFans antes de dedicarse al arte plástico como escultora y pintora. En una entrevista en el podcast No Jumper había contado que creció en una familia estrictamente religiosa, y que cuando era niña le prohibieron ver películas de Disney.