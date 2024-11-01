La influencer Mary Magdalene, adicta a las cirugías, murió a los 33 años

La influencer conocida como Mary Magdalene fue hallada muerta en un hotel de Tailandia tras caerse del balcón de un noveno piso del edificio Patong Tower. Tenía 33 años y se había sometido a cirugías extremas desde los 21. Mary superaba el medio millón de seguidores, y había dado sus primeros pasos en OnlyFans antes de dedicarse al arte plástico como escultora y pintora. En una entrevista en el podcast No Jumper había contado que creció en una familia estrictamente religiosa, y que cuando era niña le prohibieron ver películas de Disney.
"En una emotiva publicación que data de 2023, admitió que había quedado "atrapada en un ciclo interminable" y que constantemente pasaba por el bisturí para arreglar procedimientos fallidos.
"Ya no es una pequeña aventura divertida, es simplemente agotador en todos los sentidos posibles. Me agota el tiempo, la cuenta bancaria, la energía, la salud, y a la larga, termino hundiéndome en un agujero muy caro que me quita mucho tiempo", había dicho."