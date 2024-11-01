edición general
5 meneos
386 clics
La influencer Mary Magdalene, adicta a las cirugías, murió a los 33 años

La influencer Mary Magdalene, adicta a las cirugías, murió a los 33 años

La influencer conocida como Mary Magdalene fue hallada muerta en un hotel de Tailandia tras caerse del balcón de un noveno piso del edificio Patong Tower. Tenía 33 años y se había sometido a cirugías extremas desde los 21. Mary superaba el medio millón de seguidores, y había dado sus primeros pasos en OnlyFans antes de dedicarse al arte plástico como escultora y pintora. En una entrevista en el podcast No Jumper había contado que creció en una familia estrictamente religiosa, y que cuando era niña le prohibieron ver películas de Disney.

| etiquetas: muerte , influencer , mary magdalene , adicción , cirugías
4 1 0 K 61 actualidad
12 comentarios
4 1 0 K 61 actualidad
Comentarios destacados:    
Milmariposas #6 Milmariposas
Qué importante es la salud mental... <:(
3 K 44
Pertinax #4 Pertinax *
¡Hostia qué susto! #0 Avisa joder.
3 K 44
Lord_Cromwell #7 Lord_Cromwell
#4 La belleza es subjetiva :troll:
1 K 38
Cehona #10 Cehona
#7 La belleza se pierde con un salto en el tiempo
0 K 13
Unregistered #5 Unregistered
tras caerse del balcón de un noveno piso (...) En una entrevista en el podcast No Jumper :shit:
4 K 39
enochmm #11 enochmm
Que historia más triste.
2 K 33
AsVHEn #1 AsVHEn
Con lo sana que se le veía...
2 K 32
Atusateelpelo #12 Atusateelpelo *
A los que vienen a hacer el chascarrillo...

"En una emotiva publicación que data de 2023, admitió que había quedado "atrapada en un ciclo interminable" y que constantemente pasaba por el bisturí para arreglar procedimientos fallidos.

"Ya no es una pequeña aventura divertida, es simplemente agotador en todos los sentidos posibles. Me agota el tiempo, la cuenta bancaria, la energía, la salud, y a la larga, termino hundiéndome en un agujero muy caro que me quita mucho tiempo", había dicho."
1 K 28
Paltus #3 Paltus
Lo del podcast era a modo de prevención?
1 K 17
DDJ #9 DDJ
Más de un cirujano plástico se merecería su mismo final
1 K 12
flyingclown #8 flyingclown
"cuando era niña le prohibieron ver películas de Disney"
0 K 10
#2 luckyy
Selección natural.
0 K 9

menéame