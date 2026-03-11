Infantino dice que habló con Trump y le aseguró que Irán puede acudir a EEUU para el Mundial

Funcionarios iraníes han sugerido recientemente que la participación de su país está en duda debido a la guerra, pero el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que se reunió con el presidente Donald Trump el martes por la noche “para hablar sobre el estado de los preparativos” del torneo y recibió garantías de que se permitiría a Irán viajar a Estados Unidos. “Durante las conversaciones, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní, por supuesto, es bienvenido a competir en el torneo en Estados Unidos”.