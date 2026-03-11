edición general
Infantino dice que habló con Trump y le aseguró que Irán puede acudir a EEUU para el Mundial

Funcionarios iraníes han sugerido recientemente que la participación de su país está en duda debido a la guerra, pero el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que se reunió con el presidente Donald Trump el martes por la noche “para hablar sobre el estado de los preparativos” del torneo y recibió garantías de que se permitiría a Irán viajar a Estados Unidos. “Durante las conversaciones, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní, por supuesto, es bienvenido a competir en el torneo en Estados Unidos”.

6 comentarios
#3 Suleiman
Nada tiene sentido...
Dene #1 Dene
Tontino, cada día mas tonto
sorrillo #4 sorrillo
Aunque les ha pedido que traigan algún que otro barril de petróleo como ofrenda.
ayatolah #6 ayatolah
¡Que vayan haciendo otro Nobel para Trump! Los va a coleccionar.
#5 detectordefalacias
Puede acudir, lo que no podrá es volver
#2 Jotax
Me recuerda a:

"Tu ven que no te voy a hacer nada"
