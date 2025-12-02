edición general
La industria alemana advierte de la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial [ENG]

La economía alemana está sufriendo su "crisis más profunda" desde la Segunda Guerra Mundial. La mayor economía de Europa "está en caída libre, pero el gobierno federal no está respondiendo de manera decisiva", dijo Peter Leibinger, presidente de la Federación de Industrias Alemanas (BDI). Al predecir que la producción industrial caerá en 2025 por cuarto año consecutivo, el BDI advirtió que esto "no es una caída económica temporal, sino un declive estructural".

| etiquetas: alemania , china , industria , europa , crisis , aranceles , sanciones
jonolulu
Las sanciones están funcionando.

Y el austericidio
estemenda
Alemania es el grandón con los pies de barro que nos decía a los PIGS que vivíamos por encima de nuestras posibilidades, y ahora que ve su industria barrida del mercado internacional y que sólo le quedan las rentas habidas, va pidiendo árnica. ¡Una crisis griega os vais a comer!
#8 Hynkel
#4 Era muy fácil tener altos márgenes con el gas ruso baratito.

Sin jugar con ventaja, parece que los seres de luz no eran mejores que los supuestos paletos.

Ahora a currar como vuestros mayores en el 45, que aunque fuese con ayuda lo tenían más difícil. Les tocó reconstruir un país donde no había piedra sobre piedra.
Fotoperfecta
Igual que les hayan saboteado su principal medio de importación de gas y que no sean capaces, ya no de culpar a EEUU o Ucrania, si no que encima les dan la razón, tenga algo que ver en el hundimiento de su economía.
Que tengan que pagar ese mismo gas casi un 40% más caro igual tiene algo que ver en el hundimiento de su economía.
manbobi
#7 Venía a eso.
#9 bestiapeluda
Alemania es la gran perdedora de la I GM y de la II GM, y sale con ventaja de saberse otra vez la perdedora, incluso antes de que empiece la III GM
Verdaderofalso
Caso cercano:
Multinacional con sede en Alemania desde hace años: reestructuración, despidos y traslado de toda la producción que allí tenía a una nueva sede en Asturias
#11 omega7767
#3 que buena noticía.

Pensé que se iban a trasladar a EEUU
g3_g3
Que den gracias a lo votado por décadas!!!!
#1 pelagito
Sucesivos tiros en el pie, y aún se quejan.
beltzak
Tranquilidad. Ya veréis como el gobierno alemán consigue endeudar más a sus ciudadanos para ayudar a multinacionales del sector industrial, vehículos, militar, tecnológico… tipos Bosch, Siemens, Volkswagen y otros muchos a obtener beneficios privados para que unos pocos tengan un bienestar esplendoroso.
