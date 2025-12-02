La industria alemana advierte de la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial [ENG]

La economía alemana está sufriendo su "crisis más profunda" desde la Segunda Guerra Mundial. La mayor economía de Europa "está en caída libre, pero el gobierno federal no está respondiendo de manera decisiva", dijo Peter Leibinger, presidente de la Federación de Industrias Alemanas (BDI). Al predecir que la producción industrial caerá en 2025 por cuarto año consecutivo, el BDI advirtió que esto "no es una caída económica temporal, sino un declive estructural".
| etiquetas: alemania , china , industria , europa , crisis , aranceles , sanciones
Y el austericidio
Sin jugar con ventaja, parece que los seres de luz no eran mejores que los supuestos paletos.
Ahora a currar como vuestros mayores en el 45, que aunque fuese con ayuda lo tenían más difícil. Les tocó reconstruir un país donde no había piedra sobre piedra.
Que tengan que pagar ese mismo gas casi un 40% más caro igual tiene algo que ver en el hundimiento de su economía.
Multinacional con sede en Alemania desde hace años: reestructuración, despidos y traslado de toda la producción que allí tenía a una nueva sede en Asturias
Pensé que se iban a trasladar a EEUU