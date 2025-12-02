La industria alemana advierte de la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial [ENG]

La economía alemana está sufriendo su "crisis más profunda" desde la Segunda Guerra Mundial. La mayor economía de Europa "está en caída libre, pero el gobierno federal no está respondiendo de manera decisiva", dijo Peter Leibinger, presidente de la Federación de Industrias Alemanas (BDI). Al predecir que la producción industrial caerá en 2025 por cuarto año consecutivo, el BDI advirtió que esto "no es una caída económica temporal, sino un declive estructural".