Indignación en Sevilla: el Ayuntamiento, señalado por "privatizar" el concierto gratuito de Rosalía

La celebración del estreno internacional de la serie Berlín y organizado por Netflix en Sevilla ha desatado una oleada de críticas ciudadanas contra el Ayuntamiento hispalense y su alcalde, José Luis Sanz (PP), después de varios días marcados por cortes de tráfico, restricciones de acceso en el entorno del río Guadalquivir y un espectáculo pirotécnico que provocó indignación entre numerosos vecinos. El evento transformó durante horas buena parte del centro y la ribera del Guadalquivir en un gran escenario blindado al público general.