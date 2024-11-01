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Indignación en Sevilla: el Ayuntamiento, señalado por "privatizar" el concierto gratuito de Rosalía

Indignación en Sevilla: el Ayuntamiento, señalado por "privatizar" el concierto gratuito de Rosalía

La celebración del estreno internacional de la serie Berlín y organizado por Netflix en Sevilla ha desatado una oleada de críticas ciudadanas contra el Ayuntamiento hispalense y su alcalde, José Luis Sanz (PP), después de varios días marcados por cortes de tráfico, restricciones de acceso en el entorno del río Guadalquivir y un espectáculo pirotécnico que provocó indignación entre numerosos vecinos. El evento transformó durante horas buena parte del centro y la ribera del Guadalquivir en un gran escenario blindado al público general.

| etiquetas: sevilla , ayuntamiento , pp , jose luis sanz , concierto , rosalia
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1 comentarios
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Fisionboy #1 Fisionboy
Pues menos mal que era gratuito.
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menéame