Indignación por la expulsión del alumnado con necesidades especiales de un concierto didáctico

La sala Gabriel Rodó de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria ha sido este viernes testigo de un hecho insólito que sembró el asombro y la indignación entre el alumnado y los docentes que acudieron al concierto didáctico 'Peer Gynt'. En un momento del espectáculo, el presentador, Fernando Palacios, se dirigió al alumnado con necesidades educativas especiales de San Juan de Dios y le pidió que abandonara el recinto.El resto de los centros educativos abandonó la sala de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en solidaridad con sus compañeros.

| etiquetas: alumnado , necesidades especiales , expulsión
2 comentarios
Tachy #1 Tachy
Cabe destacar que estas funciones son exclusivamente para centros educativos, por lo que no se entiende esta actitud.
azathothruna #2 azathothruna *
Franquistas el presentador y compañia?
