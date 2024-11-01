El índice de pizzas vuelve a encender alertas ante un posible ataque de Estados Unidos a Irán

En un contexto de tensión creciente en Medio Oriente, distintas señales operativas y políticas activaron especulaciones sobre una posible acción inminente de Estados Unidos contra Irán. Entre esos indicios reaparece el denominado índice de pizzas, una referencia informal que suele circular cuando se observan movimientos atípicos asociados a decisiones de alto nivel del gobierno estadounidense.
| etiquetas: irán , estados unidos , pentágono , washington
x.com/PenPizzaReport/status/2011595404832620621