edición general
9 meneos
26 clics
El índice de pizzas vuelve a encender alertas ante un posible ataque de Estados Unidos a Irán

El índice de pizzas vuelve a encender alertas ante un posible ataque de Estados Unidos a Irán

En un contexto de tensión creciente en Medio Oriente, distintas señales operativas y políticas activaron especulaciones sobre una posible acción inminente de Estados Unidos contra Irán. Entre esos indicios reaparece el denominado índice de pizzas, una referencia informal que suele circular cuando se observan movimientos atípicos asociados a decisiones de alto nivel del gobierno estadounidense.

| etiquetas: irán , estados unidos , pentágono , washington
7 2 0 K 78 actualidad
5 comentarios
7 2 0 K 78 actualidad
#2 drstrangelove
El aumento increíble de bots anglosionistas con vídeos fake creados con IA también suele ser un buen indicador.
1 K 22
crob #5 crob
#1 Y los bares gays menos tráfico xD
0 K 13
Herumel #3 Herumel
Mr. Peace.
0 K 12
Albaricoquero #4 Albaricoquero
Por favor, tirad abajo ese régimen de mierda. Los persas os necesitan ya. Están masacrando a discreción.
0 K 6

menéame