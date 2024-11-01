India exige instalar app gubernamental en todos los móviles

La India lanza una nueva orden que obliga a preinstalar, en todos teléfonos móviles fabricados o importados en el país, una aplicación estatal que no pueda desactivarse. Llueven críticas de opositores e industria. La aplicación estaría diseñada para comprobar si un teléfono es auténtico mediante su número IMEI; rastrear teléfonos perdidos o robados, bloquearlos y evitar su uso indebido; consultar cuántas líneas están registradas a nombre de un usuario y reportar llamadas sospechosas, intentos de fraude y enlaces maliciosos.