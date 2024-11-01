edición general
India exige instalar app gubernamental en todos los móviles

La India lanza una nueva orden que obliga a preinstalar, en todos teléfonos móviles fabricados o importados en el país, una aplicación estatal que no pueda desactivarse. Llueven críticas de opositores e industria. La aplicación estaría diseñada para comprobar si un teléfono es auténtico mediante su número IMEI; rastrear teléfonos perdidos o robados, bloquearlos y evitar su uso indebido; consultar cuántas líneas están registradas a nombre de un usuario y reportar llamadas sospechosas, intentos de fraude y enlaces maliciosos.

Alakrán_ #2 Alakrán_ *
Siempre hay un gran motivo para acabar con la privacidad, en la India es evitar los fraudes, en Europa es luchar contra la pederastas.
Esa es la excusa para acabar con la privacidad, los motivos todos sabemos que son otros. Los estados si pueden controlar algo lo harán por lo civil o lo criminal.
Si quisieran acabar con los pederastas harían inaccesible las redes sociales a los menores, las cuáles son el centro comercial para los pederastas.
sotillo #4 sotillo
#2 ¿Que privacidad? Salvo que la estés liando parda todo dios da su consentimiento de forma compulsiva con tal de tener la aplicación que necesitas
Malinke #9 Malinke
#2 si no leen mensajes ni escuchan escuchan las llamadas, prefiero dar la información que citan en la entradilla al gobierno que a quienes se la llevan ahora, sobre todo si prohibieran que se la llevaran los que se la llevan ahora.
Creo que todo eso te lo vende la empresa dueña del Sistema operativo, la marca del móvil o la compañía de tlfno y la gente paga por ello.
Alakrán_ #10 Alakrán_
#9 Ah! Que crees que los motivos para instalar una app son los que dicen y no otros. Yo no, al igual que no creo los motivos de Europa, ya se ha demostrado repetidamente que si los estados pueden hacer un mal uso lo harán.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
India es dónde van los sionistas e israelíes después de que los tiren de EEUU
sotillo #3 sotillo
#1 Pues no me digas más, si vinieran aquí yo también lo pediría, menudos hp
NPCMeneaMePersigue #12 NPCMeneaMePersigue
#3 lo pide israel a la india
pitercio #7 pitercio
Qué sutiles :troll:
#8 TusT
Si evita las llamadas de InfoJobs, me instaló la app india
reithor #5 reithor
Como lea esta noticia vonderleyen nos insta a instalar la app a los europeos.
The_Ignorator #6 The_Ignorator
#5 no, primero preguntaría a EE.UU.
Porque la tipa esta capaz es decir "Buena idea, hagamos lo mismo" y que la normativa en EU sea instalar la misma app india :-D
#11 pirat *
#5 úlcera preferiría empalarnos vivos después de tomarse su dosis de sangre de doncella
