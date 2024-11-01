India exige instalar app gubernamental en todos los móviles

La India lanza una nueva orden que obliga a preinstalar, en todos teléfonos móviles fabricados o importados en el país, una aplicación estatal que no pueda desactivarse. Llueven críticas de opositores e industria. La aplicación estaría diseñada para comprobar si un teléfono es auténtico mediante su número IMEI; rastrear teléfonos perdidos o robados, bloquearlos y evitar su uso indebido; consultar cuántas líneas están registradas a nombre de un usuario y reportar llamadas sospechosas, intentos de fraude y enlaces maliciosos.
Esa es la excusa para acabar con la privacidad, los motivos todos sabemos que son otros. Los estados si pueden controlar algo lo harán por lo civil o lo criminal.
Si quisieran acabar con los pederastas harían inaccesible las redes sociales a los menores, las cuáles son el centro comercial para los pederastas.
Creo que todo eso te lo vende la empresa dueña del Sistema operativo, la marca del móvil o la compañía de tlfno y la gente paga por ello.
Porque la tipa esta capaz es decir "Buena idea, hagamos lo mismo" y que la normativa en EU sea instalar la misma app india