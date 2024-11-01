Las incineradoras están creciendo tanto en Europa que se están convirtiendo en un problema. La mala noticia es que no sabemos cómo solucionarlo

Aunque la Comisión Europea ha barajado diversos planes para los residuos plásticos (desde impulsar las plantas de reciclaje a 'convencer' al mercado con impuestos que penalicen a los plásticos nuevos), lo cierto es que la mayoría se entierra o se quema. A día de hoy se queman unos 60 millones de toneladas de residuos. Más de 150 organizaciones han pedido a la UE una moratoria de nuevas incineradoras junto con estrategias de reducción de la capacidad de las existentes y un aumento de la inversión en infraestructuras de economía circular.